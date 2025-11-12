Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει κάπου είκοσι αεροπορικά πλήγματα σε πλοιάρια στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, ερίζοντας - χωρίς να έχουν παρουσιάσει ποτέ αποδείξεις - πως στόχος υπήρξαν σε κάθε περίπτωση «ναρκοτρομοκράτες».

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μοιράζεται πλέον πληροφορίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών πλοία στην Καραϊβική - καθώς δεν θέλει να θεωρηθεί συνένοχο στα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα και πιστεύει ότι οι επιθέσεις αυτές είναι παράνομες - αναφέρουν πηγές που επικαλείται το CNN.

Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου συνιστά σημαντική ρήξη με τον στενότερο σύμμαχο και εταίρο του στην ανταλλαγή πληροφοριών και υπογραμμίζει την αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στη νομιμότητα της στρατιωτικής εκστρατείας των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική.

Για χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο - το οποίο διατηρεί αρκετά εδάφη στην Καραϊβική όπου διαθέτει μέσα συλλογής πληροφοριών - βοηθούσε τις ΗΠΑ στον εντοπισμό πλοίων που θεωρούνταν ύποπτα για μεταφορά ναρκωτικών, ώστε η Αμερικανική Ακτοφυλακή να μπορέσει να τα αναχαιτίσει, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αυτό σήμαινε ότι τα πλοία σταματούσαν, γινόταν ρεσάλτο, τα πληρώματα συλλαμβάνονταν και τα ναρκωτικά κατάσχονταν.

Οι πληροφορίες αποστέλλονταν συνήθως στην Κοινή Διαϋπηρεσιακή Δύναμη Νότου (Joint Interagency Task Force South), μια δύναμη με έδρα τη Φλόριντα που περιλαμβάνει εκπροσώπους από πολλές χώρες-εταίρους και έχει ως αποστολή τη μείωση του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών.

Όμως λίγο μετά την έναρξη των φονικών πληγμάτων εναντίον σκαφών τον Σεπτέμβριο, το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε να εκφράζει ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρησιμοποιούν πληροφορίες που προέρχονται από τους Βρετανούς για την επιλογή στόχων.

Βρετανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ - στα οποία έχουν σκοτωθεί 76 άνθρωποι - παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ η «παύση» στην ανταλλαγή πληροφοριών ξεκίνησε πριν από περισσότερο από έναν μήνα.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τερκ, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι τα πλήγματα παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν «εξωδικαστικές εκτελέσεις». Το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνεί με αυτή την εκτίμηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σαθρό το επιχείρημα Τραμπ περί «ένοπλης σύγκρουσης»

Πριν οι ΗΠΑ αρχίσουν να ανατινάζουν πλοία τον Σεπτέμβριο, η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών γινόταν από τις αστυνομικές αρχές και την Αμερικανική Ακτοφυλακή. Τα μέλη των καρτέλ και οι διακινητές αντιμετωπίζονταν ως εγκληματίες με δικαιώματα δίκαιης δίκης - κάτι με το οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνούσε, όπως είπαν οι πηγές.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν νόμιμα να σκοτώνουν ύποπτους διακινητές επειδή αποτελούν άμεση απειλή για Αμερικανούς πολίτες και είναι «εχθρικοί μαχητές» που βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με υπόμνημα που είχε αποστείλει η κυβέρνηση στο Κογκρέσο.

Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης εξέδωσε γνωμοδότηση, που παραμένει απόρρητη, ενισχύοντας αυτό το επιχείρημα, σύμφωνα με το CNN, ενώ ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει πολλές συμμορίες ναρκωτικών ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης «συμμορφώνονται πλήρως με το Δίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων», το τμήμα του διεθνούς δικαίου που αποσκοπεί στην αποτροπή επιθέσεων εναντίον αμάχων.

Όμως νομικοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι το Δίκαιο των Ενόπλων Συγκρούσεων εξακολουθεί να ισχύει για τους διακινητές ναρκωτικών και ότι ο χαρακτηρισμός μιας ομάδας ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης δεν επιτρέπει αυτομάτως τη χρήση φονικής βίας.

Σημειώνεται πως σύμφωνα πάντα με το CNN, πολλά από τα σκάφη που δέχθηκαν επίθεση από τις ΗΠΑ είτε ήταν ακίνητα είτε επιχειρούσαν να αλλάξουν πορεία τη στιγμή της επίθεσης - γεγονός που υπονομεύει τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι συνιστούσαν άμεση απειλή που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με αναχαίτιση και σύλληψη.

Διαφωνίες εντός του υπουργείου Άμυνας

Ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας έχουν επίσης εκφράσει σκεπτικισμό για την εκστρατεία αυτή.

Ο διοικητής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ (SOUTHCOM), ναύαρχος Άλβιν Χόλσι, προσφέρθηκε να παραιτηθεί κατά τη διάρκεια μιας «έντονης» συνάντησης τον περασμένο μήνα με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, αφού εξέφρασε αμφιβολίες για τη νομιμότητα των πληγμάτων, σύμφωνα με το CNN.

Ο Χόλσι θα αποχωρήσει πράγματι από τη θέση του τον Δεκέμβριο, μόλις έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης της SOUTHCOM.

Δικηγόροι διεθνούς δικαίου στο Γραφείο Γενικού Συμβούλου του Υπουργείου Άμυνας έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες για τη νομιμότητα των πληγμάτων, σύμφωνα με το CNN.

Πολλοί εν ενεργεία και πρώην στρατιωτικοί νομικοί δήλωσαν στο δίκτυο ότι οι επιθέσεις δεν φαίνονται νόμιμες. Εκπρόσωπος του Χέγκσεθ έχει αρνηθεί προηγουμένως ότι υπήρξε οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των νομικών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις.

Αποστάσεις και από τον Καναδά

Ο Καναδάς, ένας ακόμη βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ που βοηθά την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ στην αναχαίτιση ύποπτων διακινητών ναρκωτικών στην Καραϊβική εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, έχει επίσης αποστασιοποιηθεί από τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο CNN ότι ο Καναδάς σκοπεύει να συνεχίσει τη συνεργασία του με την Ακτοφυλακή στο πλαίσιο της Επιχείρησης Καραϊβική (Operation Caribbean), αλλά έχει καταστήσει σαφές στις ΗΠΑ ότι δεν θέλει οι πληροφορίες του να χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό στόχων σε φονικές επιθέσεις.

Εκπρόσωπος του καναδικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στον Τύπο τον περασμένο μήνα ότι «είναι σημαντικό να σημειωθεί πως οι δραστηριότητες των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της Επιχείρησης Καραϊβική, που διεξάγονται σε συντονισμό με την Αμερικανική Ακτοφυλακή, είναι ξεχωριστές και διακριτές» από τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον ύποπτων πλοίων διακίνησης ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, δήλωσε την Τρίτη ότι έχει δώσει εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας του να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας έως ότου σταματήσουν οι επιθέσεις στην Καραϊβική, γράφοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X: «Ο αγώνας κατά των ναρκωτικών πρέπει να υποτάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώματα των λαών της Καραϊβικής».