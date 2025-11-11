Το επίκεντρο των συζητήσεων στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής θα είναι η πρόοδος της Ουκρανίας στην πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ.

Στη Λβιβ της Δυτικής Ουκρανίας θα διεξαχθεί η άτυπη σύνοδος κορυφής των υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στις 10 και 11 Δεκεμβρίου.

Κορυφαίοι Ευρωπαίοι υπουργοί θα ταξιδέψουν στην Ουκρανία σε μια ένδειξη υποστήριξης για την αίτηση της χώρας να ενταχθεί στην ΕΕ, μια κίνηση που έρχεται καθώς οι σύμμαχοι προσπαθούν να παρακάμψουν τις καθυστερήσεις που προκαλούνται από την αντίθεση της Ουγγαρίας.

Σύμφωνα με πρόσκληση που στάλθηκε τη Δευτέρα από κοινού εκ μέρους της Δανίας, η οποία ασκεί επί του παρόντος την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, και του αναπληρωτή πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Τάρας Κάτσκα, «το κύριο επίκεντρο των συζητήσεών μας θα είναι η πρόοδος της Ουκρανίας στην πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ. Η συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία να κάνουμε απολογισμό των αποτελεσμάτων, που έχουν επιτευχθεί, να μοιραστούμε σκέψεις σχετικά με τα επόμενα βήματα και να επιβεβαιώσουμε την πολιτική υποστήριξη των προσπαθειών μεταρρύθμισης και ολοκλήρωσης της Ουκρανίας».

Με το να συγκεντρωθούμε στην Ουκρανία, «θα στείλουμε ένα σαφές και ενιαίο πολιτικό μήνυμα ότι το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται εντός της ΕΕ», αναφέρει το μήνυμα.

Τα σχέδια για τη συνάντηση στο Λβιβ ακολουθούν καθώς οι Βρυξέλλες αγωνίζονται να τηρήσουν τις δεσμεύσεις προς την Ουκρανία. Η βασική πρόταση για το δάνειο 140 δισ. ευρώ από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» παραμένει σε αδιέξοδο λόγω των αντιρρήσεων του Βελγίου.

Το Κίεβο εξασφάλισε το καθεστώς υποψήφιας χώρας ως υποψήφιου μέλους του μπλοκ το 2022 και έχει πραγματοποιήσει ευρείες οικονομικές, δικαστικές μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς, ακόμη και ενώ ο πόλεμος της Ρωσίας μαίνεται σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει ορκιστεί να εμποδίσει την ένταξη της Ουκρανίας, η οποία απαιτεί ομόφωνη υποστήριξη από όλες τις χώρες της ΕΕ, και καθυστερεί το επίσημο άνοιγμα των διαπραγματευτικών κεφαλαίων.

Οι προτάσεις για αλλαγή των κανόνων και για να επιτραπεί η διαδικασία να προχωρήσει μόνο με ειδική πλειοψηφία δεν έχουν μέχρι στιγμής βρει επαρκή υποστήριξη. Αντ' αυτού, δύο αξιωματούχοι δήλωσαν στο Politico ότι το τρέχον σχέδιο είναι να καταφέρουν να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία μαζί με τη γειτονική Μολδαβία θα μπορέσουν να ξεκινήσουν την επεξεργασία του επόμενου γύρου μεταρρυθμίσεων χωρίς να περιμένουν την επίσημη έγκριση.

Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα στην Ουκρανία να κινηθεί γρήγορα εάν επιλυθεί το αδιέξοδο. Ο Όρμπαν αντιμετωπίζει μια δύσκολη δοκιμασία τον επόμενο χρόνο, καθώς η χώρα ψηφίζει στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν το αργότερο τον Απρίλιο του 2026. Το κυβερνών κόμμα Fidesz υστερεί στις δημοσκοπήσεις από τη συμμαχία TISZA του φιλοευρωπαϊκού πολιτικού της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ.

«Η ιδέα είναι να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, στο Politico. «Στη συνέχεια, όταν η Ουγγαρία δεν θα έχει πλέον δικαίωμα βέτο, μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς καθυστερήσεις».

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα θα γίνει πλήρες μέλος «με δίκαιο τρόπο όταν η Ουκρανία υπερασπιστεί τον εαυτό της και όταν τελειώσει ο πόλεμος».

