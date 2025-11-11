Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται μέσα στο Ποκρόφσκ και ότι η Μόσχα έχει εντείνει τις προσπάθειες να φέρει περισσότερα στρατεύματα τις τελευταίες ημέρες, χρησιμοποιώντας πυκνή ομίχλη για κάλυψη.

Ρωσικές δυνάμεις εισβάλλουν στην κατεστραμμένη ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ και προελαύνουν με οχήματα που θυμίζουν την ταινία «Μad Max», όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Η Ρωσία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της προχώρησαν βαθύτερα στις ανατολικές ουκρανικές πόλεις Ποκρόφσκ και Κουπιάνσκ την Τρίτη, με ένα βίντεο να δείχνει Ρώσους στρατιώτες να μπαίνουν στο Ποκρόφσκ με μοτοσικλέτες, αλλά και στις οροφές κατεστραμμένων αυτοκινήτων και φορτηγών. Η Μόσχα είπε ότι η κατάληψη του Ποκρόφσκ, που χαρακτηρίστηκε ως «η πύλη προς το Ντόνετσκ» από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, θα της δώσει τη βάση για να κινηθεί βόρεια προς τις δύο μεγαλύτερες εναπομείνασες πόλεις που ελέγχονται από την Ουκρανία στην περιοχή του Ντόνετσκ - το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ.

Η Ρωσία απειλεί το Ποκρόφσκ για πάνω από έναν χρόνο. Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι περίπου 300 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται τώρα μέσα στο Ποκρόφσκ και ότι η Μόσχα έχει εντείνει τις προσπάθειες να φέρει περισσότερα στρατεύματα τις τελευταίες ημέρες, χρησιμοποιώντας πυκνή ομίχλη για κάλυψη.

Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερ δημοσίευσαν την Τρίτη ένα βίντεο που έδειχνε ρωσικές δυνάμεις να μπαίνουν στο Ποκρόφσκ και να διασχίζουν έναν δρόμο που είναι καλυμμένος με ομίχλη. Ορισμένοι χρήστες του Telegram είπαν ότι μοιάζει με σκηνές από την ταινία δράσης του 1979 «Mad Max», η οποία εκτυλίσσεται σε ένα μετα- αποκαλυπτικό τοπίο.

Το βίντεο δείχνει ρωσικές δυνάμεις σε μοτοσικλέτες, σε αυτοκίνητα χωρίς πόρτες και παράθυρα, να οδηγούν σε κατά μήκος ενός δρόμου που είναι γεμάτος με συντρίμμια. Κάποιοι Ρώσοι στρατιώτες κάθονταν στην οροφή ενός κατεστραμμένου οχήματος ενώ δίπλα στον δρόμο φαίνεται ένα drone.

Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για το Ποκρόφσκ αλλά όχι την ημερομηνία που απαθανατίστηκε το βίντεο.

Ρωσία και Ουκρανία έχουν διαφορετική άποψη για τη μάχη

Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν δώσει διαφορετικές εκθέσεις για τη μάχη που δόθηκε για το Ποκρόφσκ: Η Μόσχα εδώ και μέρες λέει ότι η πόλη είναι περικυκλωμένη, ενώ το Κίεβο αρνείται ότι η Μόσχα ελέγχει την πόλη και τη Δευτέρα είπε ότι εξακολουθεί να είναι σε θέση να προμηθεύει το γειτονικό Μύρνοχραντ.

Οι χάρτες του πεδίου μάχης ανοιχτού κώδικα και από τις δύο πλευρές δείχνουν ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει μια στρατιωτική κίνηση γύρω από την πόλη και είναι κοντά στο να την κλείσει, αν και το Κίεβο έχει αντεπιτεθεί γύρω από την πόλη Ντομπροπιλία. Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, σε συνέντευξή του στο New York Post, δήλωσε ότι η Ρωσία συγκέντρωσε περίπου 150.000 στρατιώτες σε μια επιχείρηση για την κατάληψη του Ποκρόφσκ, με μηχανοκίνητες ομάδες και ταξιαρχίες πεζοναυτών να συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Η Ρωσία, από την άλλη, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν πάρει τον πλήρη έλεγχο του ανατολικού τμήματος του Κουπιάνσκ στην περιοχή του Χάρκοβο της Ουκρανίας και προελαύνουν ενεργά προς τα βορειοδυτικά και ανατολικά του Ποκρόφσκ. Η Ρωσία δήλωσε επίσης ότι τα στρατεύματά της είχαν πάρει τον έλεγχο του οικισμού Νοβουσπενίφσκε στη Ζαπορίζια.

Ένας Ρώσος διοικητής, ο οποίος έδωσε το διακριτικό κλήσης του ως «Κυνηγός» και αυτοπροσδιορίστηκε ως επικεφαλής του αποσπάσματος εφόδου του 1486ου Μηχανοκίνητου Συντάγματος Τυφεκιοφόρων της Ρωσίας, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είχαν πάρει τον έλεγχο μιας αποθήκης πετρελαίου στο ανατολικό άκρο του Κουπιάνσκ.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ανέφερε πως οι δυνάμεις του είχαν επίσης πάρει τον έλεγχο μιας σειράς στάσεων τρένων κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής προς το Κουπιάνσκ Βουζλόβι. Σύμφωνα με τη Ρωσία, ο στρατός της ελέγχει περισσότερο από το 19% της Ουκρανίας. Οι ουκρανικοί χάρτες που παρακολουθούν τις αλλαγές στην πρώτη γραμμή δείχνουν ότι ο ρωσικός έλεγχος ανέρχεται στο 19,1% της Ουκρανίας, από 18% πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Με πληροφορίες του Reuters