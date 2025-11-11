Τι συμφωνήθηκε στην επίσκεψη του Άχμεντ αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο: Η επίσκεψη Φιντάν αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας στις εξελίξεις στην Συρία.

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ Σάρα, έγινε δεκτός χθες Δευτέρα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ιστορική επίσκεψη, στην οποία ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων η παύση των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας για άλλες 180 ημέρες.

Ο Σύρος πρόεδρος έφθασε στον Λευκό Οίκο στις 11:37 (τοπική ώρα, 18:37 στην Ελλάδα), χωρίς να εισέλθει από την κύρια είσοδο και χωρίς να τηρηθεί το πρωτόκολλο που συνήθως επιφυλάσσεται στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ενώ οι δημοσιογράφοι δεν προσκλήθηκαν στο Οβάλ Γραφείο, όπως είθισται να συμβαίνει κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων

Ο Άχμεντ αλ Σάρα έφυγε από τον Λευκό Οίκο γύρω στις 13:20 (τοπική ώρα, 20:20 στην Ελλάδα), σταματώντας για λίγο προκειμένου να χαιρετήσει υποστηρικτές του που τον επευφημούσαν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ εξέφρασε αργότερα την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, αναφέροντας πως τα πάει καλά μαζί του και ότι θεωρεί πως κάνει «πολύ καλή δουλειά» στη χώρα του. «Λένε πως είχε σκληρό παρελθόν. Όλοι είχαμε σκληρό παρελθόν», σχολίασε.

Σε μια λακωνική ανακοίνωση, η συριακή προεδρία ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν «τρόπους ανάπτυξης και ενίσχυσης» των διμερών σχέσεων, καθώς και «αρκετά περιφερειακά και διεθνή ζητήματα».

Ο Άχμεντ αλ Σάρα ανέλαβε τα ηνία της εξουσίας στη Δαμασκό τον περασμένο Δεκέμβριο, ως επικεφαλής μιας ισλαμιστικής συμμαχίας που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ. Έκτοτε έχει κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς η μεταβατική κυβέρνησή του επιδιώκει να βγάλει τη Συρία από τη διεθνή απομόνωση στην οποία βρισκόταν επί καθεστώτος Άσαντ.

Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και συμμετοχή στον... διεθνή αντιτζιχανιστικό συνασπισμό

Η αμερικανική κυβέρνηση γνωστοποίησε χθες Δευτέρα πως θα επιτρέψει στη de facto κυβέρνηση της Συρίας να ανοίξει ξανά την πρεσβεία της στην Ουάσιγκτον

«Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στη Συρία να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός ως προς τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Συρία, παράλληλα, εντάχθηκε στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ): «Η Συρία θα γίνει (...) το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του Ντάες και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών», ανέφερε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Πληροφοριών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, ο Χάμζα αλ Μούσταφα, μέσω X. «Η συμφωνία είναι πολιτική κι ως τώρα δεν έχει στρατιωτικές πτυχές», διευκρίνισε.

Παρών ο Φιντάν στην Ουάσινγκτον: Η Τουρκία διαπραγματεύεται για Συρία και Γάζα

Αξίζει να σημειωθεί πως ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συμμετείχε στην Ουάσινγκτον σε τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και της Συρίας Άσαντ Χασάν αλ Σεϊμπανί.

Η παρουσία του Τούρκου υπουργού και οι συναντήσεις του στο Λευκό Οίκο έλαβαν χώρα παράλληλα με τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Συρίας με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Στη συνάντηση των τριών υπουργών συμμετείχαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αγκυρα και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία Τομ Μπάρακ, ενώ στη συνέχεια το παρόν έδωσε κι ο αντιπροέδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Φιντάν ανέφερε ότι κατέθεσε τις απόψεις του «ειδικά για τα προβληματικά σημεία της νότιας και βόρειας Συρίας αλλά και σε άλλα μέρη» καθώς και αναφορικά με τη άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας.

Χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι ετέθη η κατάσταση στη Σουέιντα στον Νότο και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας που ελέγχεται από τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), αλλά και το ότι οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο διαμελισμού της Συρίας: «Εάν τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν με προσοχή, υπάρχει πιθανότητα να προκύψει πρόβλημα που θα απειλήσει την εδαφική ακεραιότητα ολόκληρης της χώρας» δήλωσε.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι τρεις πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στη συμφωνία της 10ης Μαρτίου μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των Κούρδων για την ενσωμάτωση των SDF στον συριακό στρατό.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης ότι είχε την ευκαιρία να εξετάσει λεπτομερώς με την αμερικανική πλευρά «πολλά θέματα του φακέλου της Παλαιστίνης, για τον οποίο είναι υπεύθυνος ο Στιβ Γουίτκοφ».

Αναφέροντας ότι είχε ξεχωριστή συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Μπαρακ, δήλωσε ότι συζήτησαν λεπτομερώς πολλά θέματα που αφορούν το Παλαιστινιακό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που προέκυψαν σε σχέση με την εκεχειρία στη Γάζα.

«Εμείς, ως Τουρκία, φυσικά θεωρούμε ως πρώτη προτεραιότητά μας την εφαρμογή όλων των σταδίων του ειρηνευτικού σχεδίου προς όφελος όλων, τον τερματισμό της γενοκτονίας και την έναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας» δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Αναφερόμενος στην έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τόνισε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις και σημείωσε ότι η ευαισθησία για την Τουρκία είναι να αντικατοπτρίζει αυτή την εμπειρία και τις ανησυχίες της και για το σκοπό αυτό η Άγκυρα έχει καταθέσει τις προτάσεις της.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ ασχολείται επίσης με τον πόλεμο της Ουκρανίας», είπε, για τον οποίο διεξήχθη μακρά συζήτηση, με έμφαση στο τι μπορεί να γίνει σε αυτό το στάδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος.