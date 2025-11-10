Ο Τραμπ συνάντησε τον Σάρα, μακριά από δημοσιογράφους και κάμερες.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Αχμέντ αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε το «πάγωμα» των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας για 180 ημέρες.

Η συνάντηση είχε ιστορικό χαρακτήρα. Ο Σάρα, από καταζητούμενος τρομοκράτης - για τη σύλληψη του οποίου οι ΗΠΑ έδιναν 10 εκατομμύρια δολάρια - έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Συρίας που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, μπήκε στον Λευκό Οίκο από πλαϊνή είσοδο- μακριά από το σημείο όπου περίμεναν κάμερες και δημοσιογράφοι έξω από τη Δυτική Πτέρυγα, από όπου μπαίνουν συνήθως οι ηγέτες που πρόκειται να συναντήσουν τον Τραμπ. Επίσης, μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει κάποιο πλάνο από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον ομόλογό του από τη Συρία.

«Πάγωμα» κυρώσεων για 180 ημέρες

Περίπου την ώρα που αποχωρούσε ο Αχμέντ αλ Σάρα από τον Λευκό Οίκο, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε το εν μέρει «πάγωμα» των κυρώσεων που προβλέπει ο «νόμος του Καίσαρα» για τη Συρία.

Η κίνηση αυτή «δείχνει τη δέσμευσή μας για συνεχιζόμενη άρση των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Από το «πάγωμα» των κυρώσεων εξαιρούνται αυτές στις οποίες εμπλέκονται οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και του Ιράν ή αγαθά, τεχνολογία, λογισμικό, κεφάλαια, χρηματοδότηση ή υπηρεσίες ρωσικής και ιρανικής προσέλευσης.

«Η μεταφορά των περισσότερων βασικών αγαθών αμερικανικής προέλευσης για μη στρατιωτική χρήση, καθώς και λογισμικού και τεχνολογίας, προς ή εντός της Συρίας επιτρέπεται χωρίς άδεια», σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών.

«Τα περισσότερα είδη του Καταλόγου Ελέγχου Εμπορίου που προορίζονται για τη Συρία εξακολουθούν να απαιτούν άδεια εξαγωγής από τις ΗΠΑ», συμπληρώνει.

Επίσης, παραμένουν οι κυρώσεις για «τον “χειρότερο των χειρότερων” Μπασάρ αλ- Άσαντ, τους συνεργούς τους, τους καταπατητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους διακινητές του ναρκωτικού captagon και άλλους παράγοντες αποσταθεροποίησης», τονίζει ακόμα το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.