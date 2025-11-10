«Φορούσα προστατευτικό εξοπλισμό, αλλά για μένα, ήταν μόνο μερικές μέρες» γράφει η Αντζελίνα Τζολί.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και πρέσβειρα καλής θέλησης του ΟΗΕ, Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε την Ουκρανία και μίλησε με οικογένειες που ζουν στην πρώτη γραμμή.

Σε μία ανάρτησή της περιγράφει όσα έζησε από την εμπόλεμη ζώνη: «Αυτή την εβδομάδα επισκέφτηκα το Νικολάεφ και τη Χερσώνα στην Ουκρανία για να συναντήσω οικογένειες που ζουν στην πρώτη γραμμή. Η απειλή των drones ήταν μια συνεχής, έντονη παρουσία. Ακούς ένα χαμηλό βουητό στον ουρανό. Στην περιοχή είναι γνωστό ως «ανθρώπινο σαφάρι», με τα drones να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση, το κυνήγι και την τρομοκρατία ανθρώπων, συνεχώς.

»Υπήρξε μια στιγμή που έπρεπε να σταματήσουμε και να περιμένουμε ενώ ένα drone πετούσε από πάνω μας. Φορούσα προστατευτικό εξοπλισμό, αλλά για μένα, ήταν μόνο μερικές μέρες. Οι οικογένειες εδώ ζουν με αυτό κάθε μέρα. Έχουν μεταφέρει τα σχολεία, τις κλινικές και τους παιδικούς σταθμούς τους σε ενισχυμένα υπόγεια, αποφασισμένοι ότι η ζωή θα συνεχιστεί. Ήταν δύσκολο αλλά γεμάτο έμπνευση να το παρακολουθήσω. Πολλοί άνθρωποι μου μίλησαν για το ψυχολογικό βάρος της ζωής υπό συνεχή απειλή - και τον βαθύτερο φόβο του να ξεχαστούν από τον κόσμο» έγραψε η Αντζελίνα Τζολί.

«Είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς, σε έναν κόσμο με τόσο ισχυρή ικανότητα για διπλωματία, οι πολίτες στην Ουκρανία, το Σουδάν, τη Γάζα, την Υεμένη, τη ΛΔΚ και τόσα άλλα μέρη υποφέρουν καθημερινά - σαν να μην υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν όσοι βρίσκονται στην εξουσία για να τερματίσουν αυτές τις συγκρούσεις και να προστατεύσουν όλους τους πολίτες, εξίσου» συνέχισε η Τζολί.

Πρόσθεσε ακόμα πως «αυτό που μου δίνει ελπίδα είναι το απίστευτο θάρρος και η ικανότητα των τοπικών οργανώσεων και εθελοντών, καθώς και όσων τους υποστηρίζουν. Αν μπορέσουν να βρουν τη δύναμη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν το ίδιο».

{https://www.instagram.com/p/DQ0t3FHkboZ/?img_index=4}