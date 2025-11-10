Αυτοκίνητο εξερράγη στο Νέο Δελχί, τουλάχιστον άλλα εννέα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Συναγερμός σήμανε στο Νέο Δελχί, έπειτα από έκρηξη κοντά στο «Κόκκινο Οχυρό», που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον οχτώ ανθρώπων. Άλλοι 11 τραυματίστηκαν, μεταδίδουν τα ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Τα τοπικά ΜΜΕ μεταδίδουν εικόνες που δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνεται από οχήματα, σε δρόμο με έντονη κίνηση, κοντά σε σταθμό του μετρό. Τουλάχιστον έξι αυτοκίνητα και τρία ποδήλατα- ταξί τυλίχθηκαν στις φλόγες, ανέφερε ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής στο Νέο Δελχί.

{https://x.com/timesofindia/status/1987883489883230607?s=20}

«Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο, τα παράθυρα έτρεμαν», περιέγραψε κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο NDTV.

Το «Κόκκινο Οχυρό», ή Λαλ Κίλα, είναι φρούριο του 17ου αιώνα στην παλιά πόλη, το οποίο επισκέπτονται πολλοί τουρίστες.

{https://x.com/ani_digital/status/1987889386411954561?s=20}

Πηγή: Reuters