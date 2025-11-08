Υπάρχουν και πάνω από 10 τραυματίες. Πώς συνέβη. Ένας 22χρονος ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην Τάμπα.

Αποτελέσμα του περιαστατικού ήταν να σκοτωθούν τέσσερα άτομα ενώ υπάρχουν και 11 τραυματίες.

{https://x.com/CrimeWithBobby/status/1987136200365285397}

Το φονικό περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου (8/11).

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ο οδηγός έτρεχε υπερβολικά και αρνήθηκε να σταματήσει στην εντολή των αστυνομικών. Ο οδηγός τελικά έχασε τον έλεγχο, χτύπησε πολλούς πεζούς και σταμάτησε κοντά στη λεωφόρο Nebraska.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=EMHQwGoUpvM}

{https://www.youtube.com/watch?v=L_YD3tJzFwY}

Ο οδηγός, που ταυτοποιήθηκε ως ο 22χρονος Dallas Sampson από το Ντένβερ, συνελήφθη επί τόπου. Τρία θύματα πέθαναν στο σημείο, ενώ το τέταρτο θύμα πέθανε στο νοσοκομείο. Ένα άλλο θύμα παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση και οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία, αλλά επί του παρόντος, η κατάστασή τους θεωρείται σταθερή.

Ο αρχηγός Lee Bercaw ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τόσο το αστυνομικό τμήμα της Τάμπα όσο και η αστυνομία αυτοκινητοδρόμων της Φλόριντα έχουν δεσμευτεί να αναζητήσουν δικαιοσύνη για τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Πηγή ABC7