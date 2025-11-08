Οι καταναλωτές θα καταλήξουν να πληρώνουν περισσότερα λόγω της περιφρονητικής προσέγγισης του Τραμπ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ότι η Αμερική του θα αγγίζε νέα επίπεδα ευημερίας αξιοποιώντας στο έπακρο τα αποθέματά της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Τραμπ έχει πλέον καταργήσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε φορολογικές ελαφρύνσεις και επιχορηγήσεις για έρευνα σε ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα και καθαρή ενέργεια και τα έχει δώσει αντ' αυτού σε επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα.

Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από το Revolution Wind, ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αμερική.

Έχοντας ολοκληρωθεί σχεδόν το 80%, ο Λευκός Οίκος διέταξε την άμεση διακοπή.

Οι τεράστιες ανεμογεννήτριες πλάτους 200 μέτρων κάνουν κύκλους, αλλά δεν είναι ακόμη συνδεδεμένες με το δίκτυο και όσο ο Τραμπ είναι στην εξουσία, δεν είναι σίγουρο ότι θα συνδεθούν ποτέ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το μέλλον άλλων σημαντικών αιολικών και ηλιακών αναπτύξεων είναι επίσης αμφίβολο, όπως και περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια (75 δισεκατομμύρια λίρες) σε επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια.

Ωστόσο, υπάρχουν λιγότερες αμφιβολίες για την επιχείρηση ορυκτών καυσίμων. Η βιομηχανία παίρνει αυτό που ζήτησε αφού υποστήριξε την επανεκλογή του Τραμπ.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και πολλά βασικά στελέχη και σύμβουλοι του Λευκού Οίκου είναι πρώην στελέχη της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων.

Η Global Witness, αποκαλύπτει ότι από την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού το 2015, η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί πέντε φορές ταχύτερα από τον μέσο όρο των επόμενων μεγαλύτερων παραγωγών στον κόσμο.

Μια αύξηση που πραγματικά απογειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Τραμπ.

«Ενεργειακή έκτακτη ανάγκη»

Η ανάλυση των δεδομένων της εταιρείας συνεχίζει αποκαλύπτοντας πώς η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ προβλέπεται τώρα να συνεχίσει να αυξάνεται - μέχρι το 2035 να διπλασιάσει αυτήν του επόμενου πλησιέστερου ανταγωνιστή της, της Ρωσίας.

«Αντί να μειώσουν τις επενδύσεις σε βρώμικο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τους κύριους παράγοντες της κλιματικής αλλαγής, οι ΗΠΑ έχουν διπλασιάσει τα ορυκτά καύσιμα, αυξάνοντας την παραγωγή», δήλωσε ο Πάτρικ Γκέιλι, της Global Witness.

Ένα γεγονός που πιθανότατα θα ήταν μουσική στα αυτιά του προέδρου και σε πολλούς συντηρητικούς Αμερικανούς που τον ψήφισαν. Η «ενεργειακή έκτακτη ανάγκη» του Τραμπ ήταν ίσως μια προβλέψιμη απάντηση στην «κλιματική έκτακτη ανάγκη» που επικαλέστηκαν οι πολιτικοί του αντίπαλοι.

Το μόνο πρόβλημα είναι ότι, εκτός από την επιτάχυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το ενεργειακό του σχέδιο οδεύει προς την επιδείνωση της κατάστασης της Αμερικής.

«Η ζήτηση ενέργειας στις ΗΠΑ θα αυξηθεί κατά 25%»

Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ αυξάνεται. Αυτό οφείλεται εν μέρει σε έναν αγώνα δρόμου για την κατασκευή κέντρων δεδομένων που απαιτούν ενέργεια - κάτι που ενθαρρύνεται περαιτέρω από τον στόχο του κ. Τραμπ για αμερικανική υπεροχή στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ζήτηση αυξάνεται και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο ταχύτερος και φθηνότερος τρόπος για να την καλύψουμε.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει υποστηρίξει την υπεροχή στην Τεχνητή Νοημοσύνη - υποστηρίζοντας τις επενδύσεις και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας για τεράστια κέντρα δεδομένων που καταναλώνουν ενέργεια.

Αφού μειώθηκε και στη συνέχεια παρέμεινε σταθερή για χρόνια, η ζήτηση ενέργειας στις ΗΠΑ προβλέπεται τώρα να αυξηθεί κατά 25% έως το 2030, σύμφωνα με ανάλυση της ICF International.

Αλλά από πού θα προέρχεται όλη η ηλεκτρική ενέργεια;

Απευθυνθήκαμε στην Mitsubishi Power, η οποία κατασκευάζει υπερσύγχρονες αεριοστροβίλους για σταθμούς παραγωγής ενέργειας στο εργοστάσιό της έξω από τη Σαβάνα της Τζόρτζια.

Η ζήτηση για νέες τουρμπίνες δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη, σύμφωνα με τον Bill Newsom, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΗΠΑ.

Ο χρόνος αναμονής για νέες τουρμπίνες είναι τώρα διπλάσιος από ό,τι ήταν μόλις πριν από δύο χρόνια.

Και ενώ η Αμερική θα χρειαστεί φυσικό αέριο για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση - είναι διπλάσιο από τον άνθρακα και παρέχει ενέργεια «βασικού φορτίου» που τα δίκτυα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν μπορούν ακόμη να καλύψουν - δεν μπορεί να κατασκευαστεί αρκετά γρήγορα.

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, πιθανότατα θα υποφέρουν επειδή δεν μπορούν να λάβουν την ενέργεια που χρειάζονται.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές - στους οποίους ο Τραμπ υποσχέθηκε χαμηλότερους λογαριασμούς - θα καταλήξουν να πληρώνουν περισσότερα επειδή έκανε επίσης τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πιο ακριβές.

Και αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τον αντίκτυπο στις εκπομπές άνθρακα.

Η ταχύτητα μετάβασης που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου του 1,5 βαθμού Κελσίου στο Παρίσι θα ήταν πάντα πολύ ακριβή, όπως ανακαλύπτουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αλλά αντιμετωπίζοντας μια «έκτακτη ανάγκη» με μια άλλη, ο Τραμπ κινδυνεύει να κάνει τους Αμερικανούς - και το κλίμα - χειρότερα.