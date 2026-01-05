Η εγχείριση στέφθηκε με επιτυχία και το παιδί παρουσιάζει σταθερή και θετική πορεία.

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζουν οι γιατροί στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, για τον 16χρονο ο οποίος νοσηλεύται στη ΜΕΘ, μετά από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η τελευταία ενημέρωση από τη διοίκηση του νοσοκομείου αναφέρει ότι το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ο ανήλικος στέφθηκε με επιτυχία. Μετά την επέμβαση, η κατάσταση του παιδιού παρουσιάζει σταθερή και θετική πορεία, αν και παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή.

Πολύωρο χειρουργείο για σοβαρά τραύματα στο κεφάλι

Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε χθες και διήρκεσε περίπου πέντε ώρες. Οι γιατροί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν βαρύτατα τραύματα που εντοπίζονταν πάνω από το αυτί του 16χρονου. Κρίθηκε απαραίτητο να γίνει αποσυμπίεση, προκειμένου το οίδημα που είχε δημιουργηθεί στο κεφάλι να μην ασκεί πίεση στον εγκέφαλο, γεγονός που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας του.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα, στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος είχε πάρει κρυφά το όπλο του πατέρα του και κυνηγούσε πουλιά.

Κατά τη διάρκεια της κίνησής του, ο 16χρονος σκόνταψε και έπεσε. Τη στιγμή της πτώσης, ευθυγραμμίστηκε με το όπλο τύπου φλόμπερ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά από την εκπυρσοκρότηση.

Η καραμπίνα ανήκει στον πατέρα του παιδιού, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές. Αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, αφέθηκε ελεύθερος.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του 16χρονου, με την επόμενη περίοδο να θεωρείται κρίσιμη για την πλήρη εκτίμηση της κατάστασής του.