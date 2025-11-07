Με αμφιβόλου νομιμότητας επιθέσεις ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή του στην Καραϊβική, ασκώντας έντονες πιέσεις στο καθεστώς Μαδούρο.

Νέο αμερικανικό πλήγμα εναντίον πλεούμενου που φέρεται να εμπλεκόταν στη διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω X ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Η νέα επίθεση αφήνει πίσω τρεις νεκρούς, αυξάνοντας σε 70 τις ανθρώπινες απώλειες στις αμερικανικές επιχειρήσεις του είδους, και πραγματοποιήθηκε για ακόμη μία φορά σε «διεθνή ύδατα».

Σύμφωνα πάντα με τον Χέγκσεθ - που δεν παρουσίασε κανένα τεκμήριο για το ότι θύματα ήταν «ναρκωτρομοκράτες» - το πλήγμα είχε στόχο σκάφος που εκμεταλλευόταν «τρομοκρατική οργάνωση».

Η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας συνοδεύεται από «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων που εικονίζει το πλήγμα.

{https://x.com/SecWar/status/1986631797547921741}

Οι ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου συχνές αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και - κυρίως - στην Καραϊβική βάζοντας στο στόχαστρο ταχύπλοα που φέρονται να ανήκουν σε διακινητές ναρκωτικών.

Συνολικά η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει αναλάβει την ευθύνη για την καταστροφή 18 ταχύπλοων μέχρι σήμερα.

«Προς όλους τους ναρκωτρομοκράτες που απειλούν την πατρίδα μας: αν θέλετε να παραμείνετε ζωντανοί, σταματήστε να διακινείτε ναρκωτικά. Αν συνεχίσετε τη διακίνηση θανατηφόρων ναρκωτικών - θα σας σκοτώσουμε».

Ειδικοί αμφισβητούν το κατά πόσον είναι νόμιμες οι επιδρομές αυτές σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που ούτε αναχαιτίστηκαν, ούτε ανακρίθηκαν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του δικαιολογεί τη δράση του αμερικανικού στρατού στο όνομα της εκστρατείας του εναντίον εγκληματικών συμμοριών που η κυβέρνησή του έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Ο Τραμπ κατηγορεί ιδίως τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως είναι επικεφαλής καρτέλ των ναρκωτικών, ενώ ο τελευταίος διαψεύδει τον ισχυρισμό και καταγγέλλει από την πλευρά του αμερικανική προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησής του και ανατροπής του.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει οκτώ πολεμικά πλοία και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στην Καραϊβική, καθώς και αεροσκάφη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο στον κόσμο, βρίσκεται σε επιφυλακή στον Ατλαντικό.