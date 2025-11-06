Σοκαριστικά βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την συντριβή αεροσκάφους της UPS, στέλνοντας στο θάνατο 12 ανθρώπους.

Η αποκόλληση του αριστερού κινητήρα φαίνεται να προκάλεσε τη συντριβή εμπορευματικού αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι, με τραγικό απολογισμό 12 νεκρούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας από τους τρεις κινητήρες αποσπάστηκε από το φτερό τη στιγμή της απογείωσης και έμεινε στον διάδρομο, προτού το αεροσκάφος τυλιχτεί στις φλόγες.

Το αεροσκάφος, τύπου McDonnell Douglas MD-11, είχε προορισμό τη Χαβάη και συνετρίβη το απόγευμα της Τρίτης (4 Νοεμβρίου 2025, τοπική ώρα), προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά, καταστρέφοντας κτίρια και δημιουργώντας μια πυκνή στήλη καπνού ορατή από χιλιόμετρα μακριά.

Σύμφωνα με τον ερευνητή της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), Τοντ Ίνμαν, υλικό από κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου καταγράφει «τον αριστερό κινητήρα να αποκολλάται από το φτερό του αεροσκάφους κατά την επιτάχυνση για απογείωση». Ο κινητήρας εντοπίστηκε στον διάδρομο, ενώ τα δύο «μαύρα κουτιά» έχουν σταλεί στην Ουάσιγκτον για ανάλυση.

{https://x.com/theinformant_x/status/1985843927539191923}

Ερασιτεχνικό βίντεο που μετέδωσε ο τοπικός σταθμός WLKY δείχνει τον κινητήρα να φλέγεται, τη στιγμή που το MD-11 προσπαθεί να απογειωθεί, προτού συντριβεί λίγα χιλιόμετρα μακριά. Οι εικόνες που ακολούθησαν δείχνουν τεράστιες φλόγες να καταστρέφουν υπόστεγα και χώρους στάθμευσης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το αεροσκάφος έπεσε περίπου πέντε χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, πάνω σε εγκατάσταση «ανακύκλωσης πετρελαίου», σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Κεντάκι. Στο αεροσκάφος επέβαινε τριμελές πλήρωμα, σύμφωνα με την UPS, της οποίας η έδρα των αερομεταφορών βρίσκεται στη Λούιβιλ, βασικό κόμβο πτήσεων στις ΗΠΑ.

{https://x.com/ahmed_baokbah/status/1985915661252772036}

Η UPS Airlines διαθέτει στόλο περίπου 500 αεροσκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων, ανάμεσά τους και 27 MD-11. Μετά το δυστύχημα, ο όμιλος ανέστειλε τις πτήσεις του από τη Λούιβιλ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ενώ άλλες πτήσεις επανεκκίνησαν στο διεθνές αεροδρόμιο Μοχάμεντ Αλί, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Κρεγκ Γκρίνμπεργκ.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε μια περίοδο που οι συνέπειες της δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στις ΗΠΑ επηρεάζουν έντονα τις αερομεταφορές. Οι ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας –οι οποίοι εργάζονται απλήρωτοι από την 1η Οκτωβρίου– έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε όλη τη χώρα.

{https://x.com/BNODesk/status/1986237651679097212}

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τα δρομολόγιά τους από την Παρασκευή, προκειμένου να «μειωθεί η πίεση» στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, όπου καταγράφονται ολοένα και περισσότερες ελλείψεις προσωπικού.

Το τελευταίο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ είχε σημειωθεί στις 29 Ιανουαρίου, κοντά στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσιγκτον, όταν επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 67 άνθρωποι.

{https://x.com/BNODesk/status/1985929623104794932}