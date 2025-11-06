Αξιωματούχοι της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) συνέλαβαν μια δασκάλα στο Σικάγο, αφού την καταδίωξαν μέσα σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο και την ακινητοποίησαν μπροστά σε γονείς και μαθητές.

Γονείς που περίμεναν να αφήσουν τα παιδιά τους το πρωί της Τετάρτης στο Rayito de Sol - ισπανόφωνο σχολείο και παιδικός σταθμός - είδαν ένοπλους αξιωματικούς με μαύρα γιλέκα που έγραφαν «POLICE ICE» να τρέχουν πίσω από μια γυναίκα και να εισβάλλουν στο λόμπι του κτιρίου.

Μάρτυρες και εργαζόμενοι του σχολείου είπαν στην Washington Post ότι νόμισαν πως το σχολείο δεχόταν επίθεση και έτρεξαν να κρυφτούν σε αίθουσες ή οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο προαύλιο.

Οι πράκτορες έσυραν τη γυναίκα έξω ενώ εκείνη φώναζε: «Tengo papeles!» («Έχω χαρτιά!»).

Η σύλληψη φαίνεται να είναι μία από τις πρώτες που αξιωματούχοι της ICE εισέρχονται σε σχολικό χώρο για να πραγματοποιήσουν σύλληψη.

Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μπάιντεν και Ομπάμα, τα σχολεία θεωρούνταν «ευαίσθητοι χώροι», στους οποίους οι πράκτορες απαγορευόταν να εισέρχονται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Όμως, η διοίκηση Τραμπ κατάργησε αυτές τις πολιτικές τον Ιανουάριο, επιτρέποντας τις συλλήψεις σε σχολεία, νοσοκομεία και εκκλησίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εκπρόσωπος του DHS Tricia McLaughlin αμφισβήτησε ότι η γυναίκα συνελήφθη μέσα στο σχολείο, λέγοντας ότι κρατήθηκε «σε προθάλαμο».Βίντεο από το περιστατικό, ωστόσο, δείχνει τους πράκτορες τόσο στο λόμπι όσο και βαθύτερα μέσα στο σχολείο.

Κανονικά, οι αξιωματικοί μετανάστευσης επιτρέπεται να εισέρχονται στους δημόσιους χώρους ενός κτιρίου χωρίς ένταλμα, αλλά όχι και σε ιδιωτικούς χώρους όπου υπάρχει «εύλογη προσδοκία ιδιωτικότητας». «Αν μπορούν να το κάνουν αυτό σε παιδικό σταθμό όπου βρίσκονται παιδιά, τότε πού θα σταματήσουν;» διερωτήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος του Σικάγο Ματ Μάρτιν, που εκπροσωπεί τη βόρεια πλευρά της πόλης όπου βρίσκεται το σχολείο.

{https://www.facebook.com/washingtonpost/videos/768832206202077/}

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ένα σκούρο SUV ακολουθούσε τη γυναίκα ενώ εκείνη πήγαινε στο σχολείο, καθισμένη στη θέση του συνοδηγού ενός σεντάν. Σύμφωνα με το DHS, οι πράκτορες προσπάθησαν να σταματήσουν το όχημα με σειρήνες και φώτα, αλλά ο οδηγός δεν υπάκουσε. Η υπηρεσία είπε ότι ο οδηγός «μπήκε με ταχύτητα σε εμπορικό συγκρότημα, όπου εκείνος και η συνεπιβάτις εγκατέλειψαν το όχημα και στη συνέχεια έτρεξαν μέσα στο σχολείο».

«Κατά τη σύλληψη, είπε ψέματα για την ταυτότητά της», δήλωσε η McLaughlin. Το DHS αργότερα ταυτοποίησε τη γυναίκα ως την Ντιάνα Σαντιγιάνα Γκαλεάνο, από την Κολομβία, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, διέσχισε τα σύνορα το 2023 και τον περασμένο μήνα πλήρωσε διακινητές για να φέρουν τα δύο έφηβα παιδιά της στο Τέξας.

Ο δημοτικός σύμβουλος Μάρτιν είπε ότι οι υπεύθυνοι του σχολείου έδειξαν στους πράκτορες τα νομιμοποιητικά έγγραφα της δασκάλας, συμπεριλαμβανομένης της άδειας εργασίας της, ωστόσο εκείνοι προχώρησαν στη σύλληψή της.

«Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, μητέρα, εξαιρετικό μέλος της κοινότητας και πολύτιμο μέλος της οικογένειας του Rayito,» είπε η δικηγόρος Τάρα Γκουντάρζι, της οποίας το παιδί φοιτά στο σχολείο. «Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα γιατί στοχοποιήθηκε».

Ο Μάρτιν πρόσθεσε ότι, μετά τη σύλληψη, ένας ένοπλος πράκτορας παρέμεινε στο εσωτερικό του κτιρίου, περνώντας από αίθουσα σε αίθουσα και ανακρίνοντας ενήλικες. Κανείς δεν ανέφερε ότι είδε ένταλμα. Μία δασκάλα είπε στην Washington Post ότι, μόλις άκουσε τον θόρυβο, έτρεξε έξω στο πάρκινγκ και κρύφτηκε μέσα στο αυτοκίνητο μιας συναδέλφου μαζί με ένα τρίχρονο παιδί για πάνω από μισή ώρα.

Η Γκουντάρζι είπε ότι έφτασε να αφήσει το παιδί της λίγο μετά τη σύλληψη και βρέθηκε μπροστά σε ένα χαοτικό σκηνικό. «Μπήκα σε μια αίθουσα γεμάτη κλαμένα παιδιά, κλαμένους γονείς και κλαμένους δασκάλους», είπε. «Ήταν τραυματικό.»

Σε ανακοίνωση προς τους γονείς το απόγευμα της Τετάρτης, η διεύθυνση του Rayito de Sol ανέφερε ότι η δασκάλα συνελήφθη «όταν έφτανε στη δουλειά» και ότι φαινόταν πως οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) «εισήλθαν στον χώρο παρά τις πινακίδες που δηλώνουν ότι πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση και μάλιστα χωρίς να παρουσιάσουν ένταλμα».

«Κανένα παιδί δεν πρέπει να τρομοκρατείται στο σχολείο του,» δήλωσε ο βουλευτής Μάικ Κουίγκλι (Δημοκρατικός, Ιλινόις). «Μια τέτοια πράξη αποτελεί παραβίαση της δημόσιας εμπιστοσύνης και πρέπει να προκαλέσει ανατριχίλα σε κάθε γονιό.»

Η βουλευτής Ντέλια Ραμίρεζ (Δημοκρατική, Ιλινόις) ανέφερε ότι συνεργάζεται με το σχολείο προκειμένου να έρθει στη δημοσιότητα το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο, όπως υποστηρίζει, θα αποδείξει ότι οι δημόσιες δηλώσεις της McLaughlin σχετικά με τις ενέργειες του DHS είναι ψευδείς. Είπε ότι το υλικό που είδε δείχνει τους πράκτορες να εισέρχονται και να ανακρίνουν άλλη δασκάλα, καθώς και ένοπλους, μασκοφόρους άνδρες να μπαίνουν σε τέσσερις αίθουσες, ενώ ενήλικες και παιδιά τρέχουν πανικόβλητοι στους διαδρόμους.

«Λένε ψέματα,» δήλωσε η Ραμίρεζ για το DHS.

Το σχολείο παρέχει φροντίδα και διδασκαλία σε παιδιά από 4 μηνών έως 6 ετών και βρίσκεται σε μια σχετικά εύπορη συνοικία, απέναντι από ένα από τα καλύτερα λύκεια της πόλης. Διαθέτει 14 αίθουσες, στελεχωμένες από δασκάλες από χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, που οι γονείς περιγράφουν ως εξαιρετικά καταρτισμένες.

Οι γονείς μίλησαν για μια ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα, όπου οι δασκάλες γνωρίζουν κάθε παιδί με το όνομά του και οι οικογένειες συμμετέχουν ενεργά στις σχολικές δραστηριότητες.

Τον Οκτώβριο, όταν αυξήθηκε η ανησυχία για τις επιχειρήσεις της ICE, η διοίκηση του σχολείου είχε στείλει μήνυμα διαβεβαιώνοντας τους γονείς ότι όλο το προσωπικό διαθέτει «κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες» και ότι υποβάλλονται σε ελέγχους ποινικού μητρώου. Η διεύθυνση είχε εκφράσει τότε την ελπίδα ότι αυτά τα έγγραφα θα «μείωναν την πιθανότητα να επισκεφθούν οι αρχές μετανάστευσης κάποιο από τα κέντρα μας».