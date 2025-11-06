Τραμπ και Μαμντάνι φαίνεται να οδεύουν προς μια αναμέτρηση, που θα φέρει αντιμέτωπο τον νεαρό δημοκρατικό σοσιαλιστή με έναν πρόεδρο που τον έχει ήδη αντιμετωπίσει ως «χρήσιμο αντίπαλο».

Δημοσίως, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει υποτιμητικά για τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. Τον έχει χαρακτηρίσει «εξτρεμιστή», «κομμουνιστή» και «κίνδυνο» για τη μεγαλούπολη - όπου ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί πολλά ακίνητα. Ιδιωτικά, ωστόσο, ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον Μαμντάνι «ταλαντούχο πολιτικό», «έξυπνο» και «καλό ομιλητή», σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλούνται οι New York Times.

Όπως και να ΄χει, Τραμπ και Μαμντάνι φαίνεται να οδεύουν προς μια αναμέτρηση, που θα φέρει αντιμέτωπο τον νεαρό δημοκρατικό σοσιαλιστή με έναν πρόεδρο που τον έχει ήδη αντιμετωπίσει ως «χρήσιμο αντίπαλο». Για τον Τραμπ, ο εκλεγμένος δήμαρχος είναι το πρόσωπο της αντιπολίτευσης των Δημοκρατικών. Λίγες ώρες μετά την μεγάλη νίκη του Μαμντάνι, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί είναι «τρελοί», όπως και ο «Μαμντάνι, ή όπως αλλιώς τον λένε».

Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στη Νέα Υόρκη, πολλοί προεξοφλούν ότι ο Μαμντάνι και η Νέα Υόρκη θα βρεθούν στο επίκεντρο των επιθέσεων του Αμερικανού προέδρου, αν και ορισμένοι επισημαίνουν ότι συμφέρει τον Τραμπ η Νέα Υόρκη να βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση, καθώς ο ίδιος κατέχει πολλά ακίνητα στην περιοχή.

Μπορεί ο Τραμπ κλείσει την κάνουλα στη Νέα Υόρκη (όπου διατηρεί πολλά ακίνητα);

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη απειλήσει με μείωση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης στην πόλη, αν και νομικά δεν μπορεί να παρακρατήσει κονδύλια που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο - με ελάχιστες εξαιρέσεις. (Όταν η κυβέρνηση προσπάθησε να παρακρατήσει ομοσπονδιακά κονδύλια από πόλεις λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής, έχασε συστηματικά στα δικαστήρια).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Νέα Υόρκη έχει δεκάδες διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για την υγειονομική περίθαλψη, τις μεταφορές και την επιβολή του νόμου. Αν η κυβέρνηση μείωνε οποιαδήποτε από αυτά τα κονδύλια, τότε οι δύο πλευρές θα κατέληγαν στα δικαστήρια.

Ο Μαμντάνι θωρακίζεται για τη μεγάλη... μάχη: Προσλαμβάνει άλλους 200 δικηγόρους

Ο Ζοχράν Μαμντάνι, από την πλευρά του, φαίνεται έτοιμος για αυτήν τη μάχη. Στην επινίκια ομιλία του, προκάλεσε άμεσα τον Ντόναλντ Τραμπ, ορκιζόμενος να αντισταθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια κυβερνητικής παρέμβασης στη Νέα Υόρκη.

«Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, ξέρω ότι παρακολουθείς. Έχω τέσσερις λέξεις για σένα: Turn the volume up (Δυνάμωσε την ένταση)». (Λίγο αργότερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όντως παρακολουθούσε εκείνη την ώρα τις δηλώσεις Μαμντάνι).

{https://www.youtube.com/watch?v=_w515MNBH3k}

Ο Μαμντάνι, εκτός από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, έχει λίγα (έως καθόλου) μέσα για να αντισταθεί στην κυβέρνηση Τραμπ . Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει υποσχεθεί να προσλάβει άλλους 200 δικηγόρους στο νομικό τμήμα της πόλης, εν μέρει για να αντιμετωπίσει αυτό που η εκστρατεία του χαρακτήρισε «προεδρική υπερβολή».

Ο εκδικητικός Τραμπ

Στη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δείξει την προθυμία του να χρησιμοποιεί μέσα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να εκδικηθεί τους αντιπάλους του.

Έχει ήδη κόψει δισεκατομμύρια δολάρια από ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις προς πολιτείες και πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης. Επίσης, έχει στείλει την Εθνοφρουρά σε πόλεις που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς, ενώ έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να διώξει ποινικά τους πολιτικούς του αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένης της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Ωστόσο, ορισμένοι σύμμαχοι του προέδρου, σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, ανέφεραν ότι η νίκη Μαμντάνι μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τον Τραμπ. Από τη στιγμή που ο Μαμντάνι κέρδισε στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του τον έχουν χαρακτηρίσει ως το μέλλον του κόμματος, προσπαθώντας να παρουσιάσουν το Δημοκρατικό Κόμμα ως «ακραίο».

Στην ατζέντα Τραμπ και οι τρανσέξουαλ

Την Τετάρτη, ο κ. Τραμπ επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς για το γεγονός ότι επιτρέπουν σε τρανσέξουαλ να συμμετέχουν σε αθλήματα γυναικών, βάζοντας στο στόχαστρο τον Μαμντάνι.

«Πιστεύει ότι είναι υπέροχο να συμμετέχουν άνδρες σε αθλητικούς αγώνες γυναικών», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Μαμντάνι έχει υποσχεθεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ κατοίκων της Νέας Υόρκης και να μετατρέψει την πόλη σε «ασφαλή καταφύγιο» για τους ΛΟΑΤΚΙ, ενάντια στις εχθρικές πολιτικές του Τραμπ. Δεν έχει αναφερθεί ρητά στο ζήτημα του αθλητισμού.

Ο Μαμντάνι, ο οποίος δηλώνει ότι είναι δημοκρατικός σοσιαλιστής και όχι κομμουνιστής, δεν φαίνεται να φοβάται να έρθει σε σύγκρουση με τον Αμερικανό πρόεδρο, αν και το πρωί της Τετάρτης αρνήθηκε ότι προσπάθησε να προκαλέσει τον Τραμπ στην επινίκια ομιλία του.

«Θα συνεργαστώ με τον πρόεδρο, αν θέλει να συνεργαστούμε, για να υλοποιήσουμε τις προεκλογικές του υποσχέσεις για φθηνότερα τρόφιμα και χαμηλότερο κόστος ζωής», δήλωσε ο Μαμντάνι σε συνέντευξή του στο NY1. Ωστόσο, επανέλαβε: «Αν ο πρόεδρος επιτεθεί στους κατοίκους αυτής της πόλης, θα είμαι εκεί για να τους υπερασπιστώ, σε κάθε βήμα».

Ο πρώην ανώτερος σύμβουλος του Μπάρακ Ομπάμα, Ντέιβιντ Άξελροντ, δήλωσε ότι ορισμένα από τα σχόλια του Μαμντάνι για τον Τραμπ ήταν «περιττά παιδικά παιχνίδια».

«Δεν νομίζω ότι αξίζει να μπλεχτείς σε μια διαμάχη με τον Τραμπ. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να παραμείνεις σταθερός όταν ο Τραμπ ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της Νέα Υόρκης», τόνισε.

Ο κ. Τραμπ, γεννημένος και μεγαλωμένος στη Νέα Υόρκη, ενδιαφέρεται πολύ για θέματα της πόλης. Οι σύμβουλοί του προσπάθησαν να παρέμβουν στην προεκλογική εκστρατεία για να «βυθίσουν» τον Μαμντάνι, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Πλέον, ορισμένοι από τους συμμάχους του προέδρου στη Νέα Υόρκη τον ενθαρρύνουν να υιοθετήσει μια πιο διπλωματική προσέγγιση στην πόλη.

Για παράδειγμα, ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας Τζον Κατσιματίδης συμβούλεψε τον Τραμπ να μην στερήσει ομοσπονδιακά κονδύλια από τους Νεοϋορκέζους. Είπε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν χρειάζεται να στείλει εθνοφρουρά στη μεγαλούπολη.

Με πληροφορίες από New York Times