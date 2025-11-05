Η κρίση του SNAP είναι απλώς το τελευταίο πλήγμα στην επισιτιστική ανασφάλεια στις ΗΠΑ και ο Τραμπ επιμένει ότι για όλα φταίνει οι Δημοκρατικοί.

Εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται σε επισιτιστική κρίση και παλεύουν με την αβεβαιότητα μετά την αναστολή κρίσιμων επιδομάτων για την αγορά τροφίμων από την κυβέρνηση Τραμπ.Ασαφές παραμένει το πότε θα επανεκκινήσουν αυτές οι πληρωμές ή πόσα χρήματα θα λάβουν οι οικογένειες.

Η αύξηση του κόστους των τροφίμων ήταν ήδη σκληρή το 2025, αλλά μια σειρά από πολιτικές ενέργειες από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν επιδεινώσει την κατάσταση, σχολιάζει το Axios. Οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα αγωνίζονται να βρουν πώς θα πληρώσουν για τα τρόφιμα τους και καλούνται να πάρουν επώδυνες αποφάσεις: μπορούν να πληρώσουν ενοίκιο ή άλλους λογαριασμούς ή να παραλείψουν γεύματα ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να φάνε.

Κάποιοι θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ του να πάνε στη δουλειά ή να περιμένουν στην ουρά στην τοπική τράπεζα τροφίμων, όπου η ανάγκη αυξάνεται όλο το χρόνο. Μετά από απόφαση δύο ομοσπονδιακών δικαστηρίων, ο Λευκός Οίκος λέει τώρα ότι θα καταβάλει μερικές πληρωμές για τα 42 εκατ. Αμερικανών που βασίζονται στο πρόγραμμα SNAP. Ο Τραμπ κατηγορεί του Δημοκρατικούς της Γερουσίας ότι οδήγησαν στο shutdown της κυβέρνησης.

Δεν είναι ακόμη σαφές όμως πότε θα καταβληθούν αυτές οι πληρωμές. Θα μπορούσαν να χρειαστούν εβδομάδες. «Θα εξαρτηθεί από την πολιτεία», είπε η Κάρι Μπεργκ, ανώτερη αναλύτρια πολιτικής στο Κέντρο Προϋπολογισμού και Πολιτικών Προτεραιοτήτων. «Δεν χρειάστηκε ποτέ να εφαρμόσουν τέτοιες μειώσεις στο παρελθόν».

«Οποιαδήποτε ταλαιπωρία συμβαίνει ευθύνονται οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας, οι οποίοι έχουν ψηφίσει κατά ενός καθαρού, δικομματικού CR 13 φορές, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του προέδρου Τραμπ για επαναλειτουργία της κυβέρνησης και για να επιτραπεί στους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να πληρώνονται», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, στο Axios, αποποιούμενη κάθε ευθύνη της κυβέρνησης Τραμπ για τη θλιβερή κατάσταση.

«Η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τις οικογένειες μειώνοντας το κόστος και δημιουργώντας θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα εξαλείφει τη σπατάλη, την απάτη και την κατάχρηση σε πολλά προγράμματα» συνέχισε.

Όσοι βασίζονται στο επίδομα SNAP για να πληρώσουν για τα είδη παντοπωλείου, κυρίως παιδιά και ηλικιωμένοι Αμερικανοί, καθώς και ένα μεγάλο μέρος ατόμων με αναπηρία, συνήθως ξοδεύουν όλα αυτά τα χρήματα τον μήνα που λαμβάνουν. Τώρα, υπάρχει μόνο αβεβαιότητα.

«Οι εργαζόμενοι θα πάρουν δύσκολες αποφάσεις, να πληρώσουν ενοίκιο ή να αγοράσουν τρόφιμα, ακόμη και να αγοράσουν φάρμακα ή να ταΐσουν τα παιδιά τους», λέει η Terrysa Guerra, συν-εκτελεστική διευθύντρια της United for Respect, μιας ομάδας που υποστηρίζει τους εργαζόμενους στο λιανικό εμπόριο, πολλοί από τους οποίους λαμβάνουν SNAP.

«Έχουμε ακούσει από ανύπαντρες μητέρες που λένε ότι με το SNAP τα βγάζουν πέρα, χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν να χορτάσουν τα παιδιά τους», λέει.

Όπως σημειώνει το Axios, οι κλήσεις σε μια τηλεφωνική γραμμή για την πείνα που λειτουργεί η Τράπεζα Τροφίμων της περιοχής της πρωτεύουσας, η οποία εξυπηρετεί τη Βιρτζίνια, το Μέριλαντ και την Ουάσινγκτον, τριπλασιάστηκαν μόνο την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του οργανισμού, Radha Muthiah.

Οι στόχοι διανομής τροφίμων αυξήθηκαν κατά 20% φέτος για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες. Οι πολλοί ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που έχουν τεθεί εκτός εργασίας ή έχουν τεθεί σε προσωρινή άδεια, αύξησαν τη ζήτηση.

Η κρίση του SNAP είναι απλώς το τελευταίο πλήγμα στην επισιτιστική ανασφάλεια φέτος. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι τιμές στα τρόφιμαμειώνονται και ότι εργάζεται πάω στο θέμα.«Ο πρόεδρος Τραμπ αναγνωρίζει ότι κληρονόμησε τη χειρότερη κρίση πληθωρισμού από τον Τζο Μπάιντεν και γι' αυτό ανέθεσε στην κυβέρνησή του να την διορθώσει», δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στο Axios τον Οκτώβριο.

«Οι τιμές των τροφίμων μειώνονται, όπως οι τιμές των αυγών που έχουν καταρρεύσει σχεδόν κατά 80%, και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει» πρόσθεσε. Ωστόσο, θα είναι δύσκολο να μετρηθεί η αυξανόμενη επισιτιστική ανασφάλεια, καθώς δεν έχει δημοσιευτεί φέτος λόγω του shutdown ενώ και ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι θα σταματήσει να παρακολουθεί τα δεδομένα στο μέλλον.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο Axios ότι μπορεί να έχει μια καλή εικόνα για την επισιτιστική ανασφάλεια μέσω διαφόρων μετρήσεων οικονομικών δεδομένων και ότι η Έκθεση για την Επισιτιστική Ανασφάλεια ήταν περιττή και σπάταλη.

Το συμπέρασμα σύμφωνα με το Axios είναι ότι «όλο και περισσότεροι άνθρωποι πεινούν και αντιμετωπίζουν δύσκολες επιλογές, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μειώνει τα επιδόματα για τρόφιμα και οι υψηλότερες τιμές για τα αγαθά επιδεινώνουν τον πόνο».

Με πληροφορίες του Axios