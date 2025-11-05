Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί πάνω από 100 επιθέσεις αρκούδων φέτος ενώ έχει καταγραφεί ρεκόρ σε θανάτους, καθώς 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε όλη την Ιαπωνία από τον Απρίλιο.

Η Ιαπωνία ανέπτυξε την Τετάρτη στρατεύματα στα βόρεια της χώρας μετά από ένα πρωτοφανές κύμα επιθέσεων αρκούδων στην περιοχή.

Τα στρατεύματα θα βοηθήσουν στην τοποθέτηση παγίδων και η επιχείρηση ξεκίνησε στο Καζούνο, μια μικρή πόλη που βρίσκεται ανάμεσα σε βουνά γεμάτα δάση, όπου έχει σημειωθεί απότομη αύξηση στις θεάσεις αρκούδων. Για εβδομάδες, οι κάτοικοι έχουν λάβει οδηγίες να αποφεύγουν τα πυκνά δάση και να μένουν στα σπίτια τους όταν πέφτει το σκοτάδι για να αποφύγουν τις αρκούδες που αναζητούν τροφή κοντά σε σπίτια.

«Έστω και προσωρινή, η βοήθεια των SDF είναι μια μεγάλη ανακούφιση», δήλωσε ο Γιασουχίρο Κιτακάτα, ο οποίος επιβλέπει το τμήμα αρκούδων της πόλης. «Παλιότερα νόμιζα ότι οι αρκούδες πάντα έτρεχαν μακριά όταν άκουγαν θόρυβο, αλλά τώρα έρχονται προς το μέρος σου. Είναι πραγματικά τρομακτικά ζώα», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί πάνω από 100 επιθέσεις αρκούδων φέτος ενώ έχει καταγραφεί ρεκόρ σε θανάτους, καθώς 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε όλη την Ιαπωνία από τον Απρίλιο, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα δύο τρίτα αυτών των θανάτων σημειώθηκαν στην επαρχία Ακίτα, όπου βρίσκεται το Καζούνο. Στην Ακίτα, οι αρχές αναφέρουν ότι οι θεάσεις αρκούδων έχουν εξαπλασιαστεί φέτος, φτάνοντας τις 8.000, και οι επιθέσεις αναμένεται να σημειώσουν νέο ρεκόρ, γεγονός που ανάγκασε τον κυβερνήτη να ζητήσει βοήθεια από τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας την περασμένη εβδομάδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι κάτοικοι της πόλης αισθάνονται τον κίνδυνο κάθε μέρα», δήλωσε ο δήμαρχος του Καζούνο, Σίντζι Σασαμότο, αφού συνάντησε περίπου 15 στρατιώτες που έφτασαν στην πόλη με στρατιωτικό φορτηγό και τζιπ, εξοπλισμένους με έναν μεγάλο χάρτη. «Έχει επηρεάσει τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι, αναγκάζονται να μην βγαίνουν από το σπίτι τους, έχουν ακυρωθεί εκδηλώσεις», πρόσθεσε ο Σασαμότο.

Τα στρατεύματα έχουν πάει για να μεταφέρουν, να τοποθετήσουν και να επιθεωρήσουν τις παγίδες με ατσάλινες ράβδους που χρησιμοποιούνται για τη σύλληψη αρκούδων, οι οποίες αργότερα θανατώνονται με πυροβολισμό από εκπαιδευμένους κυνηγούς που προσλαμβάνονται για την εξόντωση του πληθυσμού.

Μετά το Καζούνο, οι στρατιώτες θα κατευθυνθούν προς τις πόλεις Οντάτε και Κιταακίτα βάσει συμφωνίας που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Επιθέσεις σε σούπερ μάρκετ, και σε θέρετρο

Ο αυξανόμενος αριθμός αρκούδων, οι αλλαγές στις φυσικές πηγές τροφής που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή και η μείωση του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών φέρνουν όλο και περισσότερο τους ανθρώπους σε επαφή με τις αρκούδες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκούδες έχουν επιτεθεί σε πελάτες μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, έχουν πηδήξει πάνω σε έναν τουρίστα που περίμενε σε μια στάση λεωφορείου κοντά σε ένα μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και έχουν ακρωτηριάσει έναν εργαζόμενο σε ένα θέρετρο με θερμές πηγές. Ορισμένα σχολεία έχουν κλείσει προσωρινά όταν εντοπίστηκαν αρκούδες να περιφέρονται στους χώρους τους.

Οι επιθέσεις από αρκούδες συνήθως κορυφώνονται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, καθώς τα ζώα αναζητούν τροφή πριν από τη χειμερία νάρκη. «Πέρυσι υπήρχε αφθονία τροφής στα βουνά και γεννήθηκαν πολλά μικρά. Φέτος, τα αποθέματα τροφής έχουν εξαντληθεί», δήλωσε ο Κιτακάτα.

Οι ιαπωνικές μαύρες αρκούδες, κοινές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μπορούν να ζυγίζουν έως και 130 κιλά. Οι καφέ αρκούδες στο βόρειο νησί Χοκάιντο φτάνουν ως τα 400 κιλά.

Ωστόσο αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιαπωνία αναπτύσσει στρατεύματα για να βοηθήσει στον έλεγχο της άγριας ζωής. Ο στρατός παρείχε εναέρια επιτήρηση για το κυνήγι άγριων ελαφιών πριν από περίπου μια δεκαετία και θανάτωσε θαλάσσιους λέοντες για την προστασία της αλιείας τη δεκαετία του 1960.

Το Τόκιο θα ανακοινώσει αυτόν τον μήνα ένα πακέτο έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αρκούδων, συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης περισσότερων αδειοδοτημένων κυνηγών, δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Κέι Σάτο σε συνέντευξη Τύπου.

Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση χαλάρωσε τους κανόνες οπλοκατοχής για να διευκολύνει τους κυνηγούς να πυροβολούν αρκούδες σε αστικές περιοχές. «Επειδή οι αρκούδες συνεχίζουν να περνούν σε κατοικημένες περιοχές σε πολλά σημεία και οι τραυματισμοί από επιθέσεις αρκούδων αυξάνονται καθημερινά, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αναβάλουμε τα αντίμετρα κατά των αρκούδων», είπε.

Με πληροφορίες του Reuters