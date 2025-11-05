Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Πολωνία δεν υποστήριξαν το σχέδιο με ορίζοντα το 2040, ενώ Βουλγαρία και Βέλγιο απείχαν.

Λίγο πριν από τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα COP30 στη Βραζιλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σήμερα - ύστερα από μαραθώνιος διαπραγματεύσεις - σε συμβιβασμό όσον αφορά τους στόχους της για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου το 2035 και το 2040, αλλά με τίμημα σειρά παραχωρήσεων για να συσπειρώσει επιφυλακτικά κράτη.

Το σχέδιο, το οποίο αποτελεί απαίτηση βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού, θέτει έναν νέο στόχο για τη μείωση των εκπομπών της ΕΕ μεταξύ 66,25% και 72,5% κάτω από τα επίπεδα του 1990, έως το 2035.

Το σχέδιο δεν είναι νομικά δεσμευτικό, ωστόσο δείχνει ποια θα είναι η την κατεύθυνση της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα τα επόμενα πέντε χρόνια. αναφέρει το Poltiico.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν διεθνείς πιστώσεις άνθρακα ως και 10% για να επιτύχουν τον στόχο αυτόν, κάτι που αποφασίσθηκε για να ικανοποιηθεί η Ιταλία.

Οι Ευρωπαίοι υποστήριξαν επίσης την αναβολή για έναν χρόνο, από το 2027 στο 2028, της επέκτασης της αγοράς άνθρακα στις οδικές μεταφορές και στη θέρμανση των κτιρίων.

