Στέγαση, δημόσιες συγκοινωνίες, αστυνόμευση είναι τα ζητήματα που χωρίζουν τους υποψηφίους δημάρχους της Νέας Υόρκης αν και Μαμντάνι και Κουόμο έχουν ένα κοινό: είναι απέναντι από τον Τραμπ.

Σχεδόν 1,4 εκατομμύρια πολίτες της Νέας Υόρκης είχαν ψηφίσει μέχρι τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) σύμφωνα με το Εκλογικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης, καταγράφοντας νούμερα ρεκόρ, προκειμένου να δηλώσουν την προτίμησή τους στο «φαινόμενο» Μαμντάνι, την επιλογή των Δημοκρατικών, τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, που κατεβαίνει ανεξάρτητος μετά την ήττα των προκριματικών στους Δημοκρατικούς τον περασμένο Ιουνίου ή τον Κέρτις Σλίβα, των Ρεπουμπλικάνων.

Η αναμέτρηση μεταξύ του Δημοκρατικού υποψηφίου και επικρατέστερου Ζόχραν Μαμντάνι, του Άντριου Κουόμο και Κέρτις Σλίβα θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις μακροχρόνιες δομές εξουσίας στην πόλη. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε επίσης να στείλει ένα μήνυμα σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την κατεύθυνση του Δημοκρατικού Κόμματος μετά την καταστροφική του ήττα στις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους.

Το φαινόμενο Μαμντάνι και ο Τραμπ

Η εκστρατεία έχει προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο, εν μέρει επειδή ο Μαμντάνι θα ήταν μια απροσδόκητη επιλογή για μια πόλη που θεωρείται η πρωτεύουσα του καπιταλισμού στις ΗΠΑ. Είναι ένας 34χρονος δημοκράτης σοσιαλιστής με ένα περιορισμένο βιογραφικό που επιδιώκει να φορολογήσει τους πλούσιους και τις εταιρείες για να χρηματοδοτήσει εκτεταμένα νέα κοινωνικά προγράμματα και που απορρίπτει την ύπαρξη ενός εβραϊκού κράτους στο Ισραήλ. Θα ήταν επίσης ο πρώτος Μουσουλμάνος που θα γινόταν δήμαρχος Νέας Υόρκης.

Όλοι αυτοί είναι λόγοι για τον Τραμπ για να πολεμήσει τον Μαμντάνι. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει από καιρό επικρίνει τον μουσουλμάνο υποψήφιος, κατηγορώντας και για κομμουνιστή, ενώ σε ανάρτησή του νωρίτερα την Τρίτη χαρακτήρισε «ηλίθιο» όποιον Εβραίο τον ψηφίσει επειδή κατ' αυτόν ο 34χρονος μισεί τους Εβραίους. Ο Μαμντάνι έχει χαρακτηρίσει τον αντισημιτισμό ως σημαντικό ζήτημα στη Νέα Υόρκη, λέγοντας στον παρουσιαστή talk show Στίβεν Κόλμπερτ ότι είναι «κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε». Παράλληλα έχει υποσχεθεί αύξηση της χρηματοδότησης κατά 800% για την πρόληψη των εγκλημάτων μίσους.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον υποψήφιο Δημοκρατικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης - ο οποίος αυτοαποκαλείται δημοκρατικός σοσιαλιστής - «100% τρελό κομμουνιστή» και κατηγόρησε τον πολιτογραφημένο Αμερικανό πολίτη ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα. Απείλησε επίσης να μειώσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης εάν κερδίσει ο Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι δεν εκφοβίζεται ωστόσο από τον Τραμπ και το δήλωσε ευθαρσώς αφού έριξε την ψήφο του. Ο Μαμντάνι και ο Κουόμο ψήφισαν στο Κουίνς και το Μανχάταν, αντίστοιχα, με τον Μαμντάνι να λέει στους ψηφοφόρους ότι η πόλη βρίσκεται «στο χείλος του να γράψει ιστορία». Ο Κουόμο από την πλευρά του ενθουσιάστηκε από τον κόσμου που τον επευφημούσαν όπως είπε μέσα στο εκλογικό κέντρο.

Τα νούμερα δείχνουν Μαντμάνι

Τα τελευταία νούμερα σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις 2 Νοεμβρίου, δίνουν στον Μαμντάνι ποσοστό 45,4%, ο Κουόμο ακολουθεί με 32,5% και 17,2% συγκεντρώνει ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Κέρτις Σλίβα.

«Είμαστε σίγουροι, αλλά δεν εφησυχάζουμε», δήλωσε στο CNN ο Κεν Μάρτιν, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC). «Θα κρατήσουμε το γκάζι πατημένο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τις υπόλοιπες ώρες εδώ για να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ψήφους».

«Όταν εστιάζουμε σε ένα οικονομικό μήνυμα σωστά και εστιάζουμε σε αυτά τα ζητήματα, μπορούμε να κερδίσουμε», δήλωσε και σημείωσε πως σε αντίθετη περίπτωση «χάνουμε τη σύνδεσή μας με το εκλογικό σώμα».

Ωστόσο, δεν πρότεινε ότι το κόμμα θα πρέπει να ακολουθεί αποκλειστικά το μοντέλο του δημοκρατικού-σοσιαλιστή Ζόχραν Μαμντάνι, του οποίου η μετεωρική άνοδος έχει ενθουσιάσει την προοδευτική πτέρυγα του κόμματός του και έχει προκαλέσει ανησυχία στους κεντρώους. «Χρειάζονται διαφορετικοί τύποι υποψηφίων για να κερδίσει κανείς σε διαφορετικά μέρη της χώρας», είπε ο Μάρτιν. «Ο στόχος είναι να βρεθούν υποψήφιοι που ταιριάζουν σε αυτές τις περιφέρειες και να διεκδικήσουν την κυβέρνησή τους. «Δεν υπάρχει ένας τρόπος ή μια τάση για να είσαι Δημοκρατικός».

Τα καίρια ζητήματα για τη Νέα Υόρκη

Τα θέματα που συζητούνται στην πόλη σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο κυμαίνονται από τα δωρεάν δημόσια λεωφορεία έως τη διαχείριση της σχέσης του Τραμπ με τη Νέα Υόρκη.

Βασικό θέμα ωστόσο είναι η προσιτή στέγαση. Οι Νεοϋορκέζοι αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ζωής σε όλα - ειδικά στο ενοίκιο, και και οι τρεις υποψήφιοι έχουν θέσει την προσιτή τιμή στο επίκεντρο των εκστρατειών τους.

Ο Μαμντάνι έχει υποσχεθεί πάγωμα ενοικίων και ότι θα λογοδοτήσουν οι διεφθαρμένοι ιδιοκτήτες. Ο Κουόμο διαφωνεί με το πάγωμα των ενοικίων, λέγοντας ότι θέλει να περιορίσει ποιος μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για μόνιμο ενοίκιο. Ο Σλίβα πιστεύει ότι ο επόμενος δήμαρχος θα πρέπει να απελευθερώσει κενά διαμερίσματα στο NYCHA - το πρόγραμμα δημόσιας στέγασης της Νέας Υόρκης - και να επιτρέψει στους ανθρώπους να εγκατασταθούν.

Δημόσιες συγκοινωνίες

Μια άλλη πρόταση του Μαμντάνι που έχει προκαλέσει κριτική και από τους δύο αντιπάλους του είναι να γίνουν όλα τα λεωφορεία της Νέας Υόρκης δωρεάν. Στο τελευταίο ντιμπέιτ, ο Σλίβα χλεύασε την πρόταση, λέγοντας ότι πολλοί άνθρωποι ήδη δεν πληρώνουν και, υπό τον Μαμντάνι, οι δημόσιες συγκοινωνίες θα προσελκύσουν τους αλήτες.

Ο Κουόμο λέει ότι τα σχέδια του Μαμντάνι «επιδοτούν τους πλούσιους» και ότι οι συγκοινωνίες δεν πρέπει να είναι δωρεάν για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν.

Αστυνόμευση

Ο Σλίβα και ο Κουόμο θέλουν και οι δύο να προσθέσουν περισσότερους αστυνομικούς στην Αστυνομία της Νέας Υόρκης και να καταπολεμήσουν το έγκλημα. Ο Μαμντάνι από την άλλη, θέλει να διατηρήσει τον ίδιο προϋπολογισμό της αστυνομικής δύναμης και να προσθέσει ένα «Τμήμα Κοινοτικής Ασφάλειας» για κλήσεις στο 911 (αντίστοιχο 100) σχετικά με τα προβλήματα ψυχικής υγείας κ.λπ.

Νέα Υόρκη Vs Τραμπ

Και οι τρεις υποψήφιοι έχουν προτείνει διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του Τραμπ, καθώς ο πρόεδρος απειλεί να μειώσει τη χρηματοδότηση στην πόλη και να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα. Ο Κουόμο και ο Μαμντάνι λένε ότι θα αντισταθούν στον πρόεδρο, ενώ ο Σλίβα ότι θα συνεργαστεί μαζί του. «Αν θέλει να υπερασπιστεί τους Νεοϋορκέζους με τον τρόπο που το έκανε, θα πρέπει να περάσει πρώτα από μένα», είπε ο Μαμντάνι σε ένα ντιμπέιτ.

Τι ώρα κλείνουν οι κάλπες

Εκλογές δεν έχει μόνο η Νέα Υόρκη. Άλλες κούρσες για τη δημαρχία περιλαμβάνουν τη Μινεάπολη, τη Βοστώνη και το Σιάτλ, ενώ οι εκλογές για την ανάδειξη κυβερνήτη έχουν ξεκινήσει επίσης στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Βιρτζίνια.

Στη Βιρτζίνια οι κάλπες κλείνουν στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης(ώρα Ελλάδας), στο ΝιούΤζέρσι στις 3, στη Νέα Υόρκη στις 4 και στην Καλιφόρνια στις 6.

Μαμντάνι Vs Κουόμο

Ο Ζόχραν Μαμντάνι και ο Άντονι Κουόμο είναι δύο άνδρες, που διεκδικούν την ίδια θέση, αλλά με πολύ, πολύ διαφορετικές στρατηγικές. Στα 34 του χρόνια, ο Ζόχραν Μαμντάνι είναι ένας νεότερος άντρας από τον συνυποψήφιό του που προέρχεται από τη γενιά όπου υπάρχει μεγάλη χρήση του TikTok, πολλά βίντεο στο Instagram, και έχει πραγματικά επιμείνει σε αυτό. Έχει κάνει πολλά βίντεο στο Instagram και το TikTok, όπου βρίσκεται στο μετρό μιλώντας με ανθρώπους, έχει βγει με influencers για φαγητό και αυτή η τακτική του τον έχει κάνει viral. Βγήκε στους δρόμους, χτυπώντας πόρτες, όλες τις ώρες της ημέρας, για να προσπαθήσει να προσελκύσει κόσμο και επίσης να προσελκύσει νέους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους.

Ο Άντριου Κουόμο, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ πιο παραδοσιακός. Ο 67χρονος πρώην δήμαρχος και κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, ξόδεψε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Γιατί ορισμένοι υποψήφιοι εμφανίζονται δύο φορές στο ψηφοδέλτιο για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

Ο ασυνήθιστος σχεδιασμός του ψηφοδελτίου της Νέας Υόρκης έχει τραβήξει την προσοχή των συντηρητικών στα socila media, αλλά παρά τις αναρτήσεις του Ίλον Μασκ και άλλων, υπάρχει μία πολύ λογική εξήγηση γιατί τα ονόματα κάποιων υποψηφίων εμφανίζονται δύο φορές.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Μασκ δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός ψηφοδελτίου της πόλης της Νέας Υόρκης, κάνοντας λόγο για «απάτη» επειδή το όνομα του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο εμφανίζεται μόνο μία φορά, κάτω δεξιά, ενώ ορισμένοι άλλοι υποψήφιοι εμφανίζονται δύο φορές.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Εκλογικού Συμβουλίου της Πόλης της Νέας Υόρκης, η σειρά των ανεξάρτητων υποψηφίων καθορίζεται από τη σειρά με την οποία υποβάλλουν την αίτησή τους.

Η Νέα Υόρκη χρησιμοποιεί επίσης την «σύντηξη της ψηφοφορίας», στην οποία οι υποψήφιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι πολλών κομμάτων ταυτόχρονα. Αυτό επιτρέπει στους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν τον υποψήφιο της προτίμησής τους χωρίς να χρειάζεται να ψηφίσουν ένα μεγάλο κόμμα.

Ο Ζόχραν Μαμντάνι κέρδισε τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, επομένως εμφανίζεται στη στήλη του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά είναι επίσης ο υποψήφιος του προοδευτικού Κόμματος Εργαζόμενων Οικογενειών. Οι ψηφοφόροι μπορούν να τον ψηφίσουν σε οποιαδήποτε στήλη (αλλά όχι και στις δύο) και όταν καταμετρηθούν οι ψήφοι, το σύνολο των ψήφων του όμως θα προέρχεται και από τις δύο στήλες.

Αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο στη Νέα Υόρκη: Πέρυσι, η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις εμφανίστηκε και στις δύο θέσεις του ψηφοδελτίου, ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε και στις δύο θέσεις του Ρεπουμπλικανικού και του Συντηρητικού Κόμματος. Το όνομα του Κουόμο εμφανίζεται μία φορά επειδή έχασε τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών και κατεβαίνει μόνο ως ανεξάρτητος υποψήφιος με το δικό του «κόμμα» «Αγώνας και Παράδοση».

Ο άλλος υποψήφιος που εμφανίζεται δύο φορές είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Κέρτις Σλίβα, ο οποίος επίσης κατεβαίνει με το «Προστατέψτε τα Ζώα».

