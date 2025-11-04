Οι αριθμοί για τις δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη έχουν ήδη ξεπεράσει τη συμμετοχή των τελευταίων δημοτικών εκλογών του 2021, η οποία ήταν περίπου 1,15 εκατομμύρια.

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Νεοϋορκέζοι είχαν ψηφίσει μέχρι στις 20:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το Εκλογικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης.

Ο αριθμός περιλαμβάνει περισσότερους από 735.000 ψηφοφόρους κατά την περίοδο της πρόωρης ψηφοφορίας την περασμένη εβδομάδα, η οποία σηματοδότησε ρεκόρ προσέλευσης για μη προεδρικές εκλογές στη Νέα Υόρκη.

Μεταξύ 13:00 (ώρα Ελλάδας) - όταν άνοιξαν ο κάλπες- και 19:00 είχαν ψηφίσει σχεδόν 460.000 άνθρωποι, σύμφωνα με το εκλογικό συμβούλιο.

Οι δημοτικές εκλογές, ιστορικά έχουν χαμηλότερη προσέλευση από τις προεδρικές εκλογές. Οι αριθμοί για τις δημοτικές εκλογές του 2025 έχουν ήδη ξεπεράσει τη συμμετοχή των τελευταίων δημοτικών εκλογών του 2021, η οποία ήταν περίπου 1,15 εκατομμύρια.

Μερικοί από τους υψηλότερους αριθμούς έχουν καταγραφεί στο Μπρούκλιν - την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή της Νέας Υόρκης, όπου περισσότεροι από 395.000 άνθρωποι έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενδεικτικά αναφέρεται πως σύμφωνα με το αρμόδιο συμβούλιο, στις 19:00 είχαν ψηφίσει 328.503 στο Μανχάταν, 111.609 στο Μπρονξ, 395.674 στο Μπρούκλιν, 276.772 στο Κουίνς και 82.504 στο Στάτεν Άιλαντ, καταγράφοντας συνολικά 1.195.062 ψηφοφόρους που επέλεξαν για τον επόμενο δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

{https://twitter.com/BOENYC/status/1985755639390327284}