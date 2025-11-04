Το Βατικανό εξέδωσε εντολή στα 1,4 δισ. Καθολικούς παγκοσμίως να μην αναφέρονται στην Παναγία ως «συν-λυτρωτής» του κόσμου.

Ο Χριστός μπορεί να άκουσε σοφά λόγια από τη μητέρα του, Μαρία, αλλά η Παναγία δεν τον βοήθησε να σώσει τον κόσμο από την καταδίκη, δήλωσε το Βατικανό την Τρίτη.

Σε ένα νέο διάταγμα που ενέκρινε ο πάπας Λέων, το ανώτατο δογματικό γραφείο του Βατικανού έδωσε εντολή στα 1,4 δισ. Καθολικούς παγκοσμίως να μην αναφέρονται στην Μαρία ως «συν-λυτρωτής» του κόσμου.

Μόνο ο Ιησούς έσωσε τον κόσμο, ανέφερε η νέα οδηγία, διευθετώντας μια εσωτερική διαμάχη που είχε μπερδέψει ανώτερα στελέχη της Εκκλησίας για δεκαετίες, και μάλιστα πυροδότησε σπάνια ανοιχτή διαφωνία μεταξύ των πρόσφατων πάπων. «Δεν θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ο τίτλος «συν-λυτρωτής»», ανέφερε το κείμενο. «Αυτός ο τίτλος (μπορεί) να δημιουργήσει σύγχυση και ανισορροπία στην αρμονία των αληθειών της χριστιανικής πίστης».

Οι Καθολικοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς λύτρωσε την ανθρωπότητα με τη σταύρωση και τον θάνατό του. Οι εκκλησιαστικοί μελετητές συζητούν εδώ και αιώνες εάν η Παναγία, την οποία οι Καθολικοί και πολλοί Χριστιανοί αποκαλούν Μητέρα του Θεού, βοήθησε τον Ιησού να σώσει τον κόσμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πάπας Φραγκίσκος είχε αντιταχθεί έντονα στην απονομή στη Παναγίας του τίτλου της ως «συν-λυτρωτής», αποκαλώντας σε κάποιο σημείο την ιδέα «ανοησία». «Ποτέ δεν ήθελε να πάρει τίποτα για τον εαυτό της από τον γιο της», είχε δηλώσει.

Ο προκάτοχος του Φραγκίσκου, ο Βενέδικτος ΙΣΤ΄, επίσης είχε ανάλογη άποψη. Ο προκάτοχός του, Ιωάννης Παύλος Β΄, τον υποστήριξε, αλλά σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον τίτλο δημόσια στα μέσα της δεκαετίας του 1990, αφού το δογματικό γραφείο άρχισε να εκφράζει σκεπτικισμό.

Η νέα οδηγία του Βατικανού τόνισε τον ρόλο της Παναγίας ως μεσάζοντα μεταξύ Θεού και ανθρωπότητας. Γεννώντας τον Ιησού, «άνοιξε τις πύλες της Λύτρωσης που περίμενε όλη η ανθρωπότητα», αναφέρει.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, η απάντηση της Παναγίας στον άγγελο που της είπε ότι θα έμενε έγκυος ήταν: «Ας γίνει».

Με πληροφορίες του Reuters