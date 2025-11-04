Σκληρή αναμέτρηση Μαμντάνι - Κουόμο στις δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη, με τον Τραμπ να στηρίζει ...αναγκαστικά τον πρώην κυβερνήτη.

Η τακτική Τραμπ και το πολιτικό του ήθος, πότέ δεν ήταν από τα μεγάλα του ατού. Έτσι και τώρα, στις δημοτικές εκλογές που διεξάγονται στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αποκάλεσε «ηλίθιο» οποιονδήποτε Εβραίο ψηφίσει τον υποψήφιο των Δημοκρατικών στη Νέα Υόρκη, Ζόχραν Μαμντάνι.

«Οποιοσδήποτε Εβραίος ψηφίζει τον Ζόχραν Μαμντάνι, έναν που μισεί, όπως ο ίδιος λέει - και αποδεδειγμένα- τους Εβραίους, είναι ηλίθιος άνθρωπος!!!» έγραψε ο Τραμπ στα social media.

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε πεορκλογική δράση για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, όπου ο Ζόχραν Μαμντάνι είναι ο επικρατέστερος και δήλωσε απρόθυμα ότι οι Νεοϋορκέζοι «δεν έχουν άλλη επιλογή» από το να ψηφίσουν τον Άντριου Κουόμο, τον πρώην Δημοκρατικό κυβερνήτη που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος.

Ο Τραμπ, γέννημα θρέμμα του Κουίνς, έχει ταχθεί εδώ και καιρό εναντίον του Μαμντάνι, του 34χρονου δημοκρατικού σοσιαλιστή. Τον έχε χαρακτήρισει μάλιστα -ψευδώς- κομμουνιστή.

Την ίδια ώρα ορισμένοι Εβραίοι Νεοϋορκέζοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για το ιστορικό του φιλοπαλαιστινιακού και αντι-ισραηλινού ακτιβισμού του Μαμντάνι. Τους τελευταίους μήνες, ο υποψήφιος δήμαρχος έχει μετριάσει μερικές από τις πιο αμφιλεγόμενες θέσεις του και έχει προσπαθήσει να καθησυχάσει τους Εβραίους ψηφοφόρους που ανησυχούν για αντισημιτικές επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου το 2024, ο Τραμπ έλεγε συχνά ότι οι Εβραίοι Αμερικανοί που σκέφτονταν να ψηφίσουν την υποψήφια των Δημοκρατικών Καμάλα Χάρις «θα έπρεπε να εξεταστούν στον εγκέφαλό τους». Σε μια εκδήλωση για τον αντισημιτισμό τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Τραμπ απείλησε τους Εβραίους ψηφοφόρους ότι θα φέρουν μέρος της ευθύνης αν έχανε τις εκλογές.

Λίγο μετά την ανάρτηση του Τραμπ για τον Μαμντάνι, δημοσίευσε εκ νέου ένα μήνυμα προς τους ψηφοφόρους που ανησυχούν για τις τιμές, μια από τις βασικές εκκλήσεις του Δημοκρατικού υποψηφίου.

«Ψηφίστε Ρεπουμπλικάνους! Το κόστος ενέργειας, μειώνεται κατακόρυφα - πλησιάζοντας τα 2 δολάρια ανά γαλόνι βενζίνης», έγραψε ο Τραμπ. Ωστόσο, η τιμή της βενζίνης στη Νέα Υόρκη είναι 3,10 δολάρια ανά γαλόνι και 3,05 δολάρια σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την AAA.

Μαμντάνι: « Είμαστε στα πρόθυρα να γράψουμε ιστορία στην πόλη μας »

Ο Μαμντάνι ψήφισε σε ένα λύκειο στην Αστόρια του Κουίνς και δήλωσε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα της κάλπης, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Έφτασε στο σχολείο, λίγα τετράγωνα μακριά από το διαμέρισμά του στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, με τη σύζυγό του νωρίς το πρωί (τοπική ώρα). Ερωτηθείς για το πώς αισθάνεται για το τέλος της μακράς προεκλογικής εκστρατείας, ο Μαμντάνι δήλωσε στο CNN: «Έχουμε ακόμα μέχρι τις 9 μ.μ., αδερφέ».

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα να γράψουμε ιστορία στην πόλη μας, στα πρόθυρα να αποχαιρετήσουμε την πολιτική του παρελθόντος», είπε και υποτίμησε ορισμένες δημοσκοπήσεις που υποδηλώνουν ότι μπορεί να μην έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των Νεοϋορκέζων. «Πιστεύω ότι η νίκη είναι από μόνη της μια εντολή», απάντησε.

Όταν του ζητήθηκε να αναλογιστεί τους σκεπτικιστές που τον βλέπουν στα 34 του χρόνια ως πολύ άπειρο για να διοικήσει την πόλη, εκείνος απάντησε πως: «Μεγαλώνω κάθε μέρα. Σκέφτομαι περισσότερο τους Νεοϋορκέζους παρά οτιδήποτε πέρα ​​από τους πέντε δήμους μας και ανυπομονώ να εκπληρώσω την ελπίδα που μου έχουν θέσει οι Νεοϋορκέζοι και να κερδίσω την εμπιστοσύνη όσων ψήφισαν άλλον υποψήφιο ή δεν ψήφισαν καθόλου».

Ο Μαμντάνι ρωτήθηκε επίσης για όσα έχει ήδη πει ο Τραμπ σχετικά με τη διακοπή της χρηματοδότησης προς τη Νέα Υόρκη και την πραγματοποίηση άλλων κινήσεων κατά της πόλης, εάν εκλεγεί. «Θα αντιμετωπίσω τις απειλές του όπως τους αξίζει, που είναι λόγια ενός προέδρου και όχι απαραίτητα ο νόμος της χώρας. Και πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε όλα όσα λέει βάσει του ποιος τα λέει σαν να είναι ήδη αυτός ο νόμος», είπε ο Μαμντάνι.

«Ανυπομονώ να αγωνιστώ για... κάθε δολάριο που οφείλεται στην πόλη» είπε και τόνισε πως «Δεν θα με εκφοβίσει αυτός ο πρόεδρος».

Κουόμο: Πρώτη φορά που μπήκα ποτέ σε εκλογικό τμήμα και με επευφημούσαν

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, ο οποίος επιχειρεί την πολιτική του επιστροφή ως ανεξάρτητος, έφτασε στο εκλογικό του τμήμα για να ψηφίσει λίγο μετά τις 5 (ώρα Ελλάδας). «Νιώθω πολύ καλά. Νιώθω ότι η δυναμική είναι με το μέρος μας», δήλωσε ο Κουόμο αφού ψήφισε.

«Μπορώ να σας πω το εξής: ψήφισα πολλές φορές, ήταν η πρώτη φορά που μπήκα ποτέ σε εκλογικό τμήμα και με επευφημούσαν. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Και η προσέλευση ρεκόρ είναι ένα καλό σημάδι», πρόσθεσε ο Κουόμο.

Όταν ρωτήθηκε για την προτροπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στους Νεοϋορκέζους να τον ψηφίσουν, απάντησε πως «Ο πρόεδρος δεν με υποστηρίζει. Ο πρόεδρος αντιτίθεται στον Ζόχραν Μαμντάνι. Ο πρόεδρος πιστεύει ότι ο Ζόχραν Μαμντάνι είναι κομμουνιστής. Πιστεύει ότι αποτελεί υπαρξιακή απειλή».

Με πληροφορίες του CNN/AlJazeera