Η Godchaux πέθανε σε στο Νάσβιλ μετά από μια «μακρά μάχη με τον καρκίνο».

Η Donna Jean Godchaux, τραγουδίστρια των Grateful Dead τη δεκαετία του 1970, πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Eμφανίστηκε επίσης σε μια σειρά από κλασικές επιτυχίες, όπως το «Suspicious Minds» του Έλβις Πρίσλεϊ και το «When A Man Loves a Woman» του Πέρσι Σλετζ.

Η Godchaux π έθανε σε χώρο ανακουφιστικής φροντίδας στο Νάσβιλ μετά από μια «μακρά μάχη με τον καρκίνο», σύμφωνα με το Rolling Stone.

«Ήταν ένα γλυκό και όμορφο πνεύμα και όλοι όσοι τη γνώριζαν είναι ενωμένοι στην απώλεια αυτή. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα σε αυτή τη στιγμή πένθους. Με τα λόγια του στιχουργού των Dead, Ρόμπερτ Χάντερ, "Είθε οι τέσσερις άνεμοι να την φέρουν με ασφάλεια στο σπίτι» έγραψε σε δήλωσή της η οικογένειά της.

Ποια ήταν η Donna Jean Godchaux

Η Godchaux γεννήθηκε ως Ντόνα Τζιν Θάτσερ στο Φλόρενς της Αλαμπάμα στις 22 Αυγούστου 1947. Εκεί ξεκίνησε την καριέρα της ως backing singer. Κατά τη δεκαετία του 1960 ηχογράφησε με τους Πρίσλεϊ και Σλετζ, ενώ παράλληλα τραγουδούσε σε ηχογραφήσεις καλλιτεχνών όπως οι Σερ και ο Νιλ Ντάιαμοντ.

Αφού μετακόμισε στην Καλιφόρνια, γνώρισε τον πιανίστα και μέλος των Grateful Dead, Keith Godchaux, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1970. Λίγο αργότερα, εντάχθηκε στο συγκρότημα. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο τριπλό live άλμπουμ τους, Europe '72.

Το πρώτο άλμπουμ στούντιο των Grateful Dead στο οποίο τραγούδησε ήταν το Wake of the Flood του 1973, ένα άλμπουμ που επηρεάστηκε έντονα από το πάθος του συζύγου της για την bebop και την modal jazz. Έγινε μητέρα για πρώτη φορά λίγο πριν την κυκλοφορία του From the Mars Hotel του 1974.

Συνολικά, εμφανίστηκε σε έξι άλμπουμ στούντιο των Grateful Dead. Αποχώρησε από το συγκρότημα μαζί με τον σύζυγό της λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του Shakedown Street του 1978. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο συγκρότημα, το ζευγάρι κυκλοφόρησε επίσης το Keith & Donna του 1975, το μοναδικό άλμπουμ στούντιο που έδωσαν ως ντουέτο. Ο frontman των Grateful Dead, Jerry Garcia, εμφανίστηκε ως κιθαρίστας στο δίσκο.

Το 1980, ο Keith και η Donna Godchaux σχημάτισαν ένα νέο συγκρότημα, τους Heart of Gold Band. Στις 23 Ιουλίου 1980, λίγες μόνο μέρες μετά την πρώτη συναυλία του συγκροτήματος, ο Keith Godchaux σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ηλικία 32 ετών.

Αργότερα εκείνη ξαναπαντρεύτηκε τον μπασίστα David MacKay, μέλος του συγκροτήματος Fiddleworms από το Muscle Shoals. Έπαιξαν μαζί στη δική της Donna Jean Godchaux Band. Η Godchaux εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Grateful Dead το 1994.

