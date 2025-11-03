«Πρέπει να τερματίσουμε τη σφαγή στη Γάζα. Μια εκεχειρία από μόνη της δεν είναι αρκετή», δήλωσε ο Φιντάν μετά από υπουργική συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με ομολόγους του από αραβικά κράτη.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να διαδραματίσει οποιονδήποτε ρόλο προκειμένου να διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα δήλωσε ο Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με ομολόγους του από αραβικές χώρες στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ζήτησε ειρήνη στη Γάζα, απαίτησε σαφές πλαίσιο για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ και επανέλαβε ότι η Τουρκία θέλει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την ειρήνη, «αλλά πρέπει πρώτα να δούμε ένα αποδεκτό πλαίσιο». Πρόσθεσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που δεν μπορούν να επιλυθούν βραχυπρόθεσμα, και επισήμανε ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις τακτικές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και να εκπληρώσει το καθήκον του, επιτρέποντας την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Φιντάν υπογράμμισε πως οι χώρες θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα στείλουν στρατιωτική δύναμη στην ακόμη μη σχηματισμένη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) - το διεθνές όργανο του οποίου η ίδρυση ήταν μέρος του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ. H ISF αναμένεται να εγγυηθεί την ασφάλεια εντός της Γάζας. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, όπως τι είδους εντολή θα έχει το όργανο αυτό, ποιοι θα συμμετάσχουν και ποιοι θα είναι οι κανόνες εμπλοκής του.

«Οι χώρες που συμμετέχουν στη σημερινή συνάντηση έχουν κοινή άποψη. Δεν θέλουμε να ξεκινήσει ξανά η γενοκτονία στη Γάζα», δήλωσε ο Φιντάν στους ομολόγους του στη σύνοδο κορυφής. «Υποστηρίζουμε πλήρως τη συνέχιση της εκεχειρίας και τα βήματα προς την εγκαθίδρυση δύο κρατών και διαρκούς ειρήνης. Είμαστε έτοιμοι να εκπληρώσουμε την ευθύνη μας σε αυτό το θέμα. Η ανάκτηση της Γάζας σημαίνει επίσης την ανανέωση της ελπίδας και της πίστης του παλαιστινιακού λαού στο μέλλον. Ως χώρες που συμμετέχουν στη συνάντηση, θα παρακολουθούμε στενά και αυτό το ζήτημα» δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πρέπει να τερματίσουμε τη σφαγή στη Γάζα. Μια εκεχειρία από μόνη της δεν είναι αρκετή», δήλωσε ο Φιντάν, τονίζοντας ότι «η Γάζα πρέπει να κυβερνάται από τους Παλαιστίνιους» είπε μετά από υπουργική συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη στην οποία συμμετείχαν το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ιορδανία, το Πακιστάν, η Ινδονησία και η Τουρκία.

{https://www.youtube.com/watch?v=_hHWLtDw9vA}

Με πληροφορίες της Daily Sabah/Anadolu/Al Jazeera