Πέρυσι, οι Μαλδίβες απαγόρευσαν σε οποιονδήποτε να εισάγει, να πωλεί, να κατέχει, να χρησιμοποιεί ή να διανέμει ηλεκτρονικά τσιγάρα και προϊόντα ατμίσματος, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι Μαλδίβες απαγόρευσαν το κάπνισμα για όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Έτσι έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που επιβάλλει μια πανεθνική απαγόρευση του καπνίσματος για όλες τις νέες γενιές.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι στο εξής θα είναι παράνομο για τις νεότερες γενιές να χρησιμοποιούν, να αγοράζουν ή να πωλούν καπνό εντός της χώρας. Η απαγόρευση «αντανακλά την ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης να προστατεύει τους νέους από τις βλάβες του καπνού», ανέφερε το υπουργείο.

Ο Αχμέντ Αφάαλ, αντιπρόεδρος του συμβουλίου ελέγχου του καπνού, δήλωσε στο BBC World ότι η γενική απαγόρευση του ατμίσματος στη χώρα πέρυσι ήταν ένα «καλό βήμα προς μια γενιά πολιτών χωρίς καπνό».

Η νέα απαγόρευση «ισχύει για όλες τις μορφές καπνίσματος και οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία πριν από την πώληση», δήλωσε το υπουργείο υγείας, προσθέτοντας ότι ευθυγραμμίζεται με τις υποχρεώσεις των Μαλδίβων βάσει της Σύμβασης-Πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τον οργανισμό υγείας του ΟΗΕ, αυτή η σύμβαση «παρέχει μια παγκόσμια απάντηση σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα - δηλαδή, την επιδημία του καπνίσματος». Ο Αχμέντ Αφάαλ δήλωσε ότι η καταστολή του ατμίσματος ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα, επειδή «αυτά τα νέα κομψά gadgets είναι τακτικές της βιομηχανίας για να προσεγγίσουν τις νεότερες γενιές ώστε να υιοθετήσουν εθιστικές συνήθειες, κάτι που σίγουρα βλάπτει την υγεία τους».

Πέρυσι, οι Μαλδίβες απαγόρευσαν σε οποιονδήποτε να εισάγει, να πωλεί, να κατέχει, να χρησιμοποιεί ή να διανέμει ηλεκτρονικά τσιγάρα και προϊόντα ατμίσματος, ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι τουρίστες που επισκέπτονται τα νησιά των Μαλδίβων θα πρέπει επίσης να τηρούν τον νόμο, αλλά ο Αφάαλ υποστηρίζει ότι η απαγόρευση του καπνίσματος δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τουρισμό.

«Οι άνθρωποι δεν έρχονται στις Μαλδίβες επειδή μπορούν να καπνίζουν. Έρχονται για τις παραλίες, έρχονται για τη θάλασσα, έρχονται για τον ήλιο και για τον καθαρό αέρα», πρόσθεσε. Παραθέτοντας στοιχεία για τον τουρισμό, υποστήριξε ότι παρά τους νέους κανονισμούς δεν υπήρξαν ακυρώσεις τουριστών και ο αριθμός των αφίξεων έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο. «Προβλέπουμε περισσότερους από 2 εκατομμύρια τουρίστες τον επόμενο χρόνο», είπε.

Με πληροφορίες του BBC