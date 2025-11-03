Ο Τζορτζ Κλούνει πιστεύει ότι έπρεπε να είχαν γίνει προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη του υποψηφίου των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ - ένας από τους γνωστούς δωρητές του Δημοκρατικού Κόμματος - δήλωσε ότι θεωρεί «λάθος» την αντικατάσταση του Τζο Μπάιντεν από την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024, προσθέτοντας ότι δεν μετανιώνει για την ανοιχτή επιστολή του που δημοσίευσαν οι New York Times, με την οποία καλούσε τους Δημοκρατικούς να βρουν νέο υποψήφιο.

Μιλώντας στο CBS, ο ηθοποιός του Χόλιγουντ δήλωσε ότι, αν του δινόταν η ευκαιρία, θα έγραφε ξανά την επιστολή, και τόνισε πως οι Δημοκρατικοί έπρεπε να είχαν διεξάγει προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη του υποψηφίου. Αντ' αυτού, η Χάρις ορίστηκε υποψήφια με ψηφοφορία των εκπροσώπων του κόμματος.

«Είχαμε μια ευκαιρία», είπε ο Κλούνεϊ. «Ήθελα να γίνουν, όπως έγραψα στην επιστολή, προκριματικές εκλογές. Ας το δοκιμάσουμε τώρα. Νομίζω ότι το λάθος με την Κάμαλα είναι ότι έπρεπε να ανταγωνιστεί το δικό της ιστορικό. Είναι πολύ δύσκολο αν ο σκοπός της υποψηφιότητας είναι να πεις: "Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος". Της ανατέθηκε μία πολύ δύσκολη αποστολή».

«Ειλικρινά, νομίζω ότι ήταν λάθος. Αλλά είμαστε εδώ που είμαστε», πρόσθεσε.

Το άρθρο του Κλούνεϊ με τίτλο «Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν, αλλά χρειαζόμαστε έναν νέο υποψήφιο» ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαφωνίας μεταξύ των Δημοκρατικών ψηφοφόρων σχετικά με την ικανότητα του Μπάιντεν να παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά την κακή του απόδοση στο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θα κερδίσουμε τον Νοέμβριο με αυτόν τον πρόεδρο», έγραψε ο Κλούνεϊ τότε. «Επιπλέον, δεν θα κερδίσουμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα χάσουμε τη Γερουσία. Αυτή δεν είναι μόνο η δική μου άποψη, αλλά και η άποψη κάθε γερουσιαστή, μέλους του Κογκρέσου και κυβερνήτη με τον οποίο έχω μιλήσει ιδιαιτέρως, ανεξάρτητα από το τι λένε δημοσίως».

Με πληροφορίες από Guardian