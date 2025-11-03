«Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος για τις υποτιθέμενες δοκιμές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο CBS και μεταδόθηκε χθες Κυριακή.

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος. «Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε. «Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νοιώθεις μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο κ.Τραμπ.

«Αυτό που λέω είναι πως θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές όπως κάνουν και άλλες χώρες», επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να απαντήσει σε συγκεκριμένη ερώτηση για το εάν θα πυροδοτηθούν πυρηνικά όπλα, κάτι που έχουν να κάνουν οι ΗΠΑ από το 1992.

Ωστόσο ο υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησής του Κρις Ράιτ διαβεβαίωσε χθες το Fox News ότι δεν θα πρόκειται να γίνουν «πυρηνικές εκρήξεις».

«Πρόκειται για αυτές που αποκαλούνται ‘μη κρίσιμες εκρήξεις’, δηλαδή θα δοκιμάσουμε άλλα τμήματα πυρηνικού όπλου για να βεβαιωθούμε πως έχουν την πρέπουσα γεωμετρία και ότι μπορούν να πυροδοτήσουν πυρηνική έκρηξη», εξήγησε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Οι δοκιμές που θα κάνουμε θα είναι σε νέα συστήματα και, για ακόμη μια φορά, δεν θα πρόκειται για πυρηνικές εκρήξεις», επέμεινε ο υπουργός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονη ανησυχία και διαμαρτυρίες σε διεθνή κλίμακα ανακοινώνοντας την Πέμπτη πως διέταξε το Πεντάγωνο να «αρχίσει να δοκιμάζει τα πυρηνικά όπλα μας σε ισότιμη βάση» με τη Ρωσία και την Κίνα.

Κατόπιν επανέλαβε πως πρόθεσή του είναι να ξαναρχίσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, χωρίς να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς εννοεί.

Οι αμφιβολίες παραμένουν: μιλά για δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων, ή όντως για πυροδοτήσεις πυρηνικών κεφαλών;

Η απόφαση-σοκ καταγράφτηκε με πυρακτωμένο το γεωπολιτικό φόντο, καθώς η ρητορική για τη χρήση πυρηνικών όπλων βρίσκεται περιοδικά σε πρώτο πλάνο, μετά την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Καμιά πυρηνική δύναμη δεν έχει προχωρήσει επισήμως σε δοκιμή πυρηνικού όπλου εδώ και τρεις δεκαετίες -- με μοναδική εξαίρεση τη Βόρεια Κορέα (έκανε έξι, μεταξύ του 2006 και του 2017). Η Ρωσία - τότε σοβιετική ένωση - δεν έχει κάνει καμία από το 1990. Η Κίνα έκανε την τελευταία το 1996.

Ωστόσο αρκετές χώρες, ιδίως οι ΗΠΑ, κάνουν συχνά δοκιμές φορέων πυρηνικών όπλων: πυραύλων, υποβρυχίων, καταδιωκτικών και άλλων.

Η Ουάσιγκτον έχει υπογράψει - ωστόσο δεν έχει επικυρώσει - τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (TICE στα γαλλικά, CTBT στα αγγλικά) του 1996. Εάν προχωρούσε σε πυροδότηση πυρηνικού όπλου, θα την παραβίαζε κατάφωρα.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ