Η αστυνομία δήλωσε ότι το μέλος του προσωπικού «αναμφίβολα έσωσε πολλές ζωές».

Ένας 32χρονος άνδρας που συνελήφθη σε σχέση με την επίθεση με μαχαίρι στο τρένο του Χάντινγκτον, στη Βρετανία, αντιμετωπίζεται πλέον ως ο μόνος ύποπτος, σύμφωνα με την αστυνομία μεταφορών.

Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία ανακοίνωσε την Κυριακή το βράδυ ότι πέντε από τους δέκα τραυματίες, είχαν πάρει εξιτήριο, με τον έναν να βρίσκεται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση.

Αρχικά, συνελήφθησαν δύο άνδρες, αλλά μέχρι το βράδυ της Κυριακής, ο ένας είχε αφεθεί ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Ο άλλος - ένας 32χρονος μαύρος Βρετανός υπήκοος, γεννημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο - παραμένει υπό κράτηση ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, δήλωσε η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP).

Λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων, το τρένο πραγματοποίησε μια απρογραμμάτιστη στάση έκτακτης ανάγκης στον σταθμό του Χάντινγκτον στο Κέιμπριτζσαϊρ, όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες μαρτύρων, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τέιζερ σε έναν άνδρα που κρατούσε μαχαίρι.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας Stuart Cundy, της BTP, δήλωσε την Κυριακή το βράδυ: «Ήταν μια φρικτή επίθεση που είχε ευρύ αντίκτυπο. Οι σκέψεις μου και όλων όσων εργάζονται στην Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών είναι με τους τραυματίες και τις οικογένειές τους - ειδικά με το γενναίο μέλος του προσωπικού των σιδηροδρόμων, του οποίου η οικογένεια υποστηρίζεται από εξειδικευμένους αστυνομικούς.

«Αφού είδα το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης από το τρένο, οι ενέργειες του μέλους του προσωπικού των σιδηροδρόμων ήταν ηρωικές και αναμφίβολα έσωσαν ζωές ανθρώπων».

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Υποδιοικητής John Loveless δήλωσε: «Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατικό περιστατικό».

Ο υπουργός Άμυνας, John Healey, το περιέγραψε ως «μεμονωμένη επίθεση», λέγοντας στο Sky News: «Η αρχική εκτίμηση είναι ότι επρόκειτο για ένα μεμονωμένο περιστατικό, μια μεμονωμένη επίθεση.

«Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να μην συνεχίσουμε τη ζωή μας, να επιβιβαστούμε και να ταξιδέψουμε στα μέρη που πρέπει να πάμε».