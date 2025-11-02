Τι δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομία της Βρετανίας αναζητά τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε χθες Σάββατο στην ανατολική Αγγλία σε τρένο με κατεύθυνση το Λονδίνο, από την οποία τραυματίστηκαν δέκα άνθρωποι εκ των οποίων οι εννέα σοβαρά.

Όπως αναφέρει η Telegraph, ο δράστης την ώρα της επίθεσης φώναζε: «Ο διάβολος δε θα νικήσει» καθώς έπεφτε πάνω στους επιβάτες με μαχαίρι.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία συμμετέχει στην έρευνα για την επίθεση, ενώ δύο άνθρωποι έχουν ήδη συλληφθεί.

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:40 (τοπική ώρα, 21:40 ώρα Ελλάδας) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου.

Ένας άνδρας περίπου είκοσι ετών, ο οποίος θέλησε να παραμείνει ανώνυμος, επέστρεφε από τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Νότιγχαμ Φόρεστ. Άκουγε μουσική με ακουστικά ακύρωσης θορύβου όταν άλλοι επιβάτες άρχισαν να τρέχουν μέσα στο τρένο.

Είπε στην Daily Express: «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν το Halloween, μήπως είναι κάποιο αστείο; Είναι φάρσα; Και τότε συνειδητοποίησα πόσο πανικοβλημένοι φαίνονταν, και μετά είδα κάποιον που ήταν καλυμμένος με αίμα.

Σκέφτηκα, τι συμβαίνει εδώ; Γρήγορα συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να φύγω από εκεί... απλώς τους συνάντησα καθώς κινούνταν μέσα στο τρένο.

Κάποιος στην αρχή ανησυχούσε ότι υπήρχε όπλο, κάποιος είπε «ναι, υπάρχει κάποιος που νομίζουμε ότι έχει όπλο», αλλά δεν ήταν έτσι.

Δεν μπορέσαμε να κινηθούμε πολύ γρήγορα επειδή ήμασταν αρκετοί και υπήρχε τουλάχιστον ένα άτομο στην ομάδα μας που κινούνταν μέσα στο τρένο και είχε μαχαιρωθεί.

Κοιτάξαμε πίσω και μπορούσα να δω αυτόν τον ψηλό μαύρο άνδρα, γύρω στα 30... που κινούνταν προς το μέρος μας, κυνηγώντας μας με κάτι που έμοιαζε με κουζινομάχαιρο.

Ήταν ματωμένο και κινούνταν μέσα από τα βαγόνια.

Δεν έτρεχε προς το μέρος μας, αλλά περπατούσε με αποφασιστικότητα, ήταν ένα αρκετά τρομακτικό περπάτημα. Σχεδόν φαινόταν δαιμονισμένος.

Το πιο τρομακτικό ήταν ότι περπατούσαμε μέσα στο τρένο μακριά από αυτόν τον τύπο, αλλά δεν ξέραμε πόσα βαγόνια μπορούσαμε να συνεχίσουμε να διασχίζουμε πριν φτάσουμε στο πίσω μέρος του τρένου», καταλήγει.