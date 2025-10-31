Zήτημα ημερών ή ακόμα και ωρών οι επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τη Miami Herald.

Οι ΗΠΑ επέλεξαν στόχους στη Βενεζουέλα, ανάμεσά τους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τους οποίους ενδέχεται να «χτυπήσει» η Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της εκστρατείας της κατά της διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με τη Wall Street Journal και τη Miami Herald.

Η Herald αναφέρει ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να επιτεθεί και πως αυτά τα πλήγματα μπορεί να έρθουν ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη, πληροφορίες της WSJ αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν έχει πάρει ακόμα την τελική απόφαση. Όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Αμερικανό πρόεδρο αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα πως εξετάζει να εξαπολύσει επιθέσεις στη Βενεζουέλα, εκείνος απάντησε: «Όχι».

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται η WSJ, οι πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν αεροδρόμια και λιμάνια που ελέγχει ο στρατός, τα οποία θεωρούνται σημεία διακίνησης ναρκωτικών. Οι επιθέσεις θα επικεντρωθούν σε στόχους που συνδέουν τα καρτέλ ναρκωτικών με το καθεστώς Μαδούρο. Εάν ο Τραμπ αποφασίσει να προχωρήσει με αυτές τις αεροπορικές επιδρομές, οι στόχοι θα στείλουν ένα σαφές μήνυμα στον Μαδούρο ότι είναι η ώρα να παραιτηθεί, ανέφεραν οι πηγές της εφημερίδας.

Οι αεροπορικές επιθέσεις, που είναι ζήτημα ημερών ή ακόμα και ωρών, θα έχουν επίσης στόχο να «αποκεφαλίσουν» την ιεραρχία των καρτέλ, σύμφωνα με τη Miami Herald. Οι ίδιες πηγές αρνήθηκαν να απαντήσουν εάν ο Μαδούρο αποτελεί στόχο, αλλά μία από αυτές σχολίασε πως τελειώνει ο χρόνος του προέδρου της Βενεζουέλας.

«Ο Μαδούρο πρόκειται να βρεθεί παγιδευμένος και σύντομα μπορεί να ανακαλύψει ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα, ακόμα και αν αποφασίσει να το κάνει», ανέφερε η πηγή. «Το χειρότερο για εκείνον είναι πως τώρα περισσότεροι από ένας στρατηγοί είναι πρόθυμοι να τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν, έχοντας πλήρη επίγνωση πως είναι άλλο να μιλάς για θάνατο και άλλο να τον βλέπεις να έρχεται», συμπλήρωσε.

Η κλιμάκωση του πολέμου του Τραμπ κατά Μαδούρο και ναρκωτικών

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ακολουθούν τα χερσαία πλήγματα, έπειτα από σειρά επιθέσεων σε σκάφη στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό, που σύμφωνα με τις ΗΠΑ μετέφεραν ναρκωτικά.

Οι χερσαίες επιθέσεις θα αποτελούσαν κλιμάκωση της πιο επιθετικής εκστρατείας του Τραμπ για να σταματήσει η ροή ναρκωτικών και κατά του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσινγκτον θεωρεί παράνομο πρόεδρο.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι το καθεστώς Μαδούρο διευκολύνει τη διακίνηση ναρκωτικών. «Επιτρέπουν τη μεταφορά της κοκαΐνης από την Κολομβία και άλλα μέρη, όχι μόνο με τη συνεργασία, αλλά πολλές φορές με τη συμμετοχή αυτού του καθεστώτος», δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αποστολή ναυτικής ομάδας κρούσης, που περιλαμβάνει και αεροπλανοφόρο, στη Λατινική Αμερική. Επίσης, έχουν αναπτύξει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την ασφάλεια των συνόρων, πέρα από τα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν στα πλήγματα. Πριν από αυτό, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα.

Η αποστολή του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford και της ομάδας κρούσης του, που διαθέτει περίπου 90 μαχητικά αεροσκάφη, αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της «τελικής φάσης» για την εξουδετέρωση της ηγεσίας των καρτέλ και την επίθεση σε σταθερούς και κινητούς στόχους εντός της χώρας, ανέφεραν απόστρατοι αξιωματικοί της Βενεζουέλας, που μίλησαν στη Miami Herald.