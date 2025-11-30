Δημοσίευμα του βραζιλιάνικου CNN κάνει λόγο για φυγή Μαδούρο μετά την καταγραφή πτήσης κρατικού αεροσκάφους προς τα σύνορα της Βραζιλίας

Αεροσκάφος που ανήκει στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας πραγματοποίησε πτήση προς τα σύνορα με τη Βραζιλία, την ώρα που αυξάνεται η στρατιωτική πίεση των ΗΠΑ στην περιοχή, σύμφωνα με το CNN Brazil.

Με βάση τα δεδομένα παρακολούθησης της ιστοσελίδας ADSB Exchange, το Airbus A-319 με αριθμό νηολόγησης YV2984 –αεροσκάφος που εκμεταλλεύεται η κρατική αεροπορική εταιρεία Conviasa και χρησιμοποιείται συχνά για επίσημα ταξίδια του Νικολάς Μαδούρο– αναχώρησε από το Καράκας, πέταξε μέχρι τα σύνορα με τη βραζιλιάνικη πολιτεία Ροράιμα και στη συνέχεια επέστρεψε στην πρωτεύουσα. Δεν υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις ότι ο Μαδούρο βρισκόταν στο αεροσκάφος.

Το CNN αναφέρει ότι το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Santa Elena de Uairén, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ακολούθως επανήλθε προς το Καράκας. Η στρατιωτική διοίκηση της Βραζιλίας στην περιοχή δηλώνει πως δεν έχει πληροφορίες που να υποδεικνύουν πιθανή διαφυγή του Μαδούρο, ενώ πηγές που επικαλείται ο διεθνής αναλυτής του CNN, Lourival Sant’Anna, αναφέρουν ότι ο Βενεζουελάνος ηγέτης δεν επικοινώνησε με τις βραζιλιάνικες αρχές.

Το επεισόδιο έρχεται στη σκιά της πρόσφατης δήλωσης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας θεωρείται «κλειστός». Η ομοσπονδιακή αεροπορική υπηρεσία των ΗΠΑ είχε ήδη προειδοποιήσει τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες για «πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση» πάνω από τη χώρα, λόγω της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας.

Η Βενεζουέλα καταδίκασε τις δηλώσεις Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ έκανε λόγο για «αποικιοκρατική απειλή» και «παράνομη πράξη επιθετικότητας», ενώ πρόσθεσε ότι το Καράκας δεν πρόκειται να δεχθεί «εντολές, απειλές ή παρεμβάσεις» από ξένες δυνάμεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, το CNN Brazil μεταδίδει ότι, σύμφωνα με πηγές, οι ΗΠΑ έχουν ήδη έτοιμα σχέδια βομβιστικών επιθέσεων εντός Βενεζουέλας, κάτι που καθιστά το κλίμα ακόμη πιο τεταμένο. Ο αναλυτής Sant’Anna σημείωσε ότι η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι μια πιθανή στρατιωτική ενέργεια βρίσκεται κοντά.

Πρόσφατο δημοσίευμα της Washington Post υποστήριξε επίσης ότι ο Μαδούρο ενδέχεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει άσυλο στην Τουρκία, με την οποία διατηρεί στενές σχέσεις.

Σημειώνεται πως αεροσκάφη της Conviasa βρίσκονται ήδη υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων, με το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών να κατηγορεί την εταιρεία ότι χρησιμοποιείται για τις «αντιδημοκρατικές προσπάθειες» του καθεστώτος Μαδούρο.