Με πρόσχημα τη διακίνηση ναρκωτικών, οι ΗΠΑ επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στον ανατολικό Ειρηνικό. Ειδικοί αμφισβητούν την νομιμότητα των επιθέσεων που αφήνουν πίσω ακόμη 14 νεκρούς «ναρκο-τρομοκράτες».

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε πως 14 άτομα σκοτώθηκαν σε νέες επιθέσεις εναντίον τεσσάρων πλοίων στον Ειρηνικό, στην τελευταία κλιμάκωση αυτού που έχει παρουσιαστεί ως εκστρατεία για την αποτροπή της εισόδου ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Το ναυτικό του Μεξικού ανέφερε ότι εξακολουθεί να αναζητά έναν επιζώντα περίπου 400 μίλια (643 χιλιόμετρα) από την παραθαλάσσια πόλη Ακαπούλκο, ενώ ένα άτομο επέζησε από τις επιθέσεις και διασώθηκε από μεξικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης.

Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έως σήμερα σε αντίστοιχες επιθέσεις, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και των κυβερνήσεων τόσο της Κολομβίας όσο και της Βενεζουέλας. Οι περισσότερες επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί στα ανοικτά της Νότιας Αμερικής, στην Καραϊβική, αλλά πρόσφατα οι ΗΠΑ έχουν στρέψει την προσοχή τους και προς τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σε δήλωσή του στην πλατφόρμα X, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι τα τέσσερα σκάφη που χτυπήθηκαν τη Δευτέρα «ήταν γνωστά στις υπηρεσίες πληροφοριών μας, διέσχιζαν γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και μετέφεραν ναρκωτικά». Πρόσθεσε ότι οκτώ «ναρκο-τρομοκράτες» σκοτώθηκαν στην πρώτη επίθεση. Τέσσερις και τρεις σκοτώθηκαν στις δύο επόμενες επιθέσεις.

{https://x.com/SecWar/status/1983164355999883548}

Η ανάρτηση του Χέγκσεθ περιλάμβανε βίντεο που δείχνουν διάφορα σκάφη να τυλίγονται στις φλόγες αφού δέχθηκαν πλήγματα από αμερικανικά πυρομαχικά. «Το υπουργείο έχει περάσει πάνω από δύο δεκαετίες υπερασπιζόμενο άλλες πατρίδες», έγραψε. «Τώρα υπερασπιζόμαστε τη δική μας».

«Μεγαλύτερο έγκλημα να εκτελείς ανθρώπους»

Ειδικοί αμφισβητούν ευθέως τη νομιμότητα των επιχειρήσεων, ενώ ακόμη και μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, τόσο Δημοκρατικοί όσο και Ρεπουμπλικανοί, έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες και αμφισβητήσουν την εξουσία του προέδρου να δίνει αντίστοιχες εντολές.

Η Μέρι Έλεν Ο’Κόνελ, ειδική στο διεθνές δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Νοτρ Νταμ και πρώην εκπαιδεύτρια του υπουργείου Άμυνας, δήλωσε ότι «οι ύποπτοι για εγκλήματα δικαιούνται προσφυγή σε ποινικές διαδικασίες».

«Είναι μεγαλύτερο έγκλημα να εκτελείς συνοπτικά ανθρώπους που είναι ύποπτοι για διακίνηση ναρκωτικών, παρά η ίδια η διακίνηση ναρκωτικών», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα στο πρόγραμμα Newsday του BBC, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Κολομβίας, Μαουρίσιο Χαραμίγιο, δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν «δυσανάλογες και εκτός διεθνούς δικαίου». Ο Χαραμίγιο είπε ότι όσοι βρίσκονταν στα σκάφη «δεν είχαν καμία δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους» και δέχθηκαν επίθεση «χωρίς δικαστική εντολή».

Οι επιθέσεις πραγματοποιούνται την ώρα που αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και χωρών της Καραϊβικής: Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις στον πρόεδρο της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο, κατηγορώντας τον ότι απέτυχε να περιορίσει τη διακίνηση ναρκωτικών και επέτρεψε στα καρτέλ να «ανθίσουν». Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει, παράλληλα, τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ότι είναι ο ηγέτης μιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών, κάτι που εκείνος αρνείται, ενώ υπάρχουν φόβοι στη Βενεζουέλα ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ αποσκοπεί στην ανατροπή του μακροχρόνιου αντιπάλου του Τραμπ από την εξουσία.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας είπε στο BBC ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία» πως ο Τραμπ προσπαθεί να ανατρέψει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ελπίζουν να κατασχέσουν τους φυσικούς πόρους της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων χρυσού, πετρελαίου και χαλκού.