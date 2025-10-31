Στο αποκλειστικό της άρθρο η Washington Post εγείρει αμφιβολίες για τη μελλοντική λογοδοσία του Ισραήλ - Θα χρειαστούν χρόνια για να εξεταστούν αξιόπιστες κατηγορίες εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών μονάδων στη Γάζα, σημειώνει.

Μια απόρρητη έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης διαπίστωσε «πολλές εκατοντάδες» πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες στη Γάζα, τις οποίες θα χρειάζονταν χρόνια για να διερευνήσει το Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει αποκλειστικά η Washington Post.

«Τα ευρήματα του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών σηματοδοτούν την πρώτη φορά που μια έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης αναγνωρίζει την κλίμακα των ισραηλινών ενεργειών στη Γάζα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Νόμων Leahy», ανέφερε η Post.

Η εποπτική αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι θα χρειαστούν χρόνια για να εξεταστούν αξιόπιστες κατηγορίες εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών μονάδων στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους, εγείροντας αμφιβολίες για τη μελλοντική λογοδοσία.

«Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι η λογοδοσία θα ξεχαστεί τώρα που ο θόρυβος της σύγκρουσης σβήνει», δήλωσε ο Charles Blaha, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών, υπεύθυνος για το γραφείο που εφαρμόζει τους Νόμους Leahy, ο οποίος ενημερώθηκε για την έκθεση.

Το γραφείο του γενικού επιθεωρητή αρνήθηκε να σχολιάσει το άρθρο, αλλά αναγνώρισε την ύπαρξη της έκθεσης στον ιστότοπό του. «Αυτή η έκθεση περιέχει πληροφορίες που είναι απόρρητες και δεν είναι διαθέσιμες για δημόσια προβολή», αναφέρει το site.

Οι Νόμοι Leahy απαγορεύουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να παρέχει βοήθεια σε ξένες στρατιωτικές μονάδες που διαπράττουν κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον αρνήθηκε να εφαρμόσει τους νόμους στο Ισραήλ, και τόσο ο Τραμπ όσο και ο προκάτοχός του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, συνεχίζουν να διοχετεύουν στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ παρά τις εκτεταμένες αναφορές για καταχρήσεις στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Η έκθεση ολοκληρώθηκε λίγες μέρες πριν το Ισραήλ και η Χαμάς συνάψουν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Αν και η κατάπαυση του πυρός παραμένει τεχνικά σε ισχύ, η Τρίτη σηματοδότησε την πιο αιματηρή ημέρα από την επίτευξη της συμφωνίας, με τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές να σκοτώνουν τουλάχιστον 104 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, αφού το Ισραήλ κατηγόρησε μαχητές της Χαμάς για τη δολοφονία ενός Ισραηλινού στρατιώτη.

Η απόρρητη έκθεση εξηγεί το πρωτόκολλο για την αναθεώρηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ξένους στρατούς που λαμβάνουν βοήθεια από τις ΗΠΑ, δήλωσαν οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Στην περίπτωση του Ισραήλ, εξηγεί πώς μια εξατομικευμένη γραφειοκρατική διαδικασία που έχει θεσπιστεί από διαδοχικές Ρεπουμπλικανικές και Δημοκρατικές κυβερνήσεις πλεονεκτεί υπέρ το Ισραήλ έναντι άλλων χωρών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το πρωτόκολλο, γνωστό ως Φόρουμ Ελέγχου Leahy του Ισραήλ, περιλαμβάνει ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους και μια πιο χρονοβόρα διαδικασία από τις αναθεωρήσεις για άλλες χώρες, αναφέρει η έκθεση. «Δεν βλέπω καμία διαφορά μεταξύ της κυβέρνησης Μπάιντεν και της κυβέρνησης Τραμπ σε αυτό το θέμα», δήλωσε ο Charles Blaha.

Με πληροφορίες της Washington Post