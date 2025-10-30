Με 185 υπέρ και 184 κατά πέρασε το ψήφισμα του κόμματος της Μαρίν Λεπέν.

Για πρώτη φορά, η γαλλική εθνοσυνέλευση υιοθέτησε ψήφισμα που κατέθεσε η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν, προκαλώντας ερωτήματα για τον κίνδυνο κανονικοποίησης του ακροδεξιού κόμματος.

Το μη δεσμευτικό ψήφισμα καλεί την κυβέρνηση να καταργήσει συμφωνία του 1968 μεταξύ Αλγερίου και Παρισιού, που διευκολύνει τη μετανάστευση Αλγερινών στη Γαλλία. Υπέρ ψήφισαν 185 βουλευτές και κατά 184, κατά κύριο λόγο από την Αριστερά.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε οριακά λόγω της υποστήριξης Δεξιών και Κεντρώων βουλευτών, αλλά και εξαιτίας της απόφασης πολλών μελών του κόμματος του Εμανουέλ Μακρόν να απέχουν από την ψηφοφορία, για ασαφείς λόγους.

Παρότι το κείμενο δεν είναι νομικά δεσμευτικό, η ψηφοφορία σηματοδοτεί μια σημαντική συμβολική νίκη του κόμματος της Λεπέν, που έως τώρα είχε απομονωθεί από Κεντρώους και Αριστερούς βουλευτές, λόγω του λεγόμενου «cordon sanitaire», έναν άγραφο κανόνα που τους εμποδίζει να συνεργάζονται με την Ακροδεξιά.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, βουλευτές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

«Αυτή είναι μία τεράστια νίκη για εμάς και όλους τους Γάλλους», έγραψε στο Χ η Μαρίν Λεπέν. «Είναι ένα πρώτο βήμα προς την κατάργηση αυτής της συμφωνίας, που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα της χώρας μας και η οποία, τώρα περισσότερο από ποτέ, δεν είναι πλέον δικαιολογημένη», συμπλήρωσε. Σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά, κάλεσε τον πρωθυπουργό της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού, να καταργήσει τη συμφωνία.

Η Εθνική Συσπείρωση έφτασε σε αυτή την πρωτοφανή νίκη επιλέγοντας μία «μάχη» στην οποία η υποστήριξη που είχε ξεπερνούσε τις τάξεις του κόμματος. Το ψήφισμα στήριξαν και 17 βουλευτές του Κεντρώου κόμματος «Ορίζοντες», του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρντ Φιλίπ.

Στο παρελθόν, ακόμα και ο επικεφαλής του κόμματος του Μακρόν, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, είχε ταχθεί υπέρ της κατάργησης της συμφωνίας, εν μέσω εντάσεων μεταξύ της Γαλλίας και της Αλγερίας. Όμως, ο Ατάλ απείχε από τη σημερινή ψηφοφορία και μόνο 30 από τους 92 βουλευτές του κόμματος «Αναγέννηση» καταψήφισαν.

Αριστερά κόμματα επιτέθηκαν στον Ατάλ και το κόμμα του, κατηγορώντας τους ότι επέτρεψαν στη Μαρίν Λεπέν να περάσουν το ψήφισμα που θεωρούν ρατσιστικό, όπως και ότι άφησαν την Εθνική Συσπείρωση να πετύχει μια συμβολική νίκη.

