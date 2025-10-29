Έρευνα του Guardian, αποκαλύπτει πώς το Ισραήλ απαίτησε από την Google και την Amazon να χρησιμοποιήσουν μυστικό «κώδικα» για να παρακάμπτει νομικές εντολές.

H Google και η Amazon διαπραγματεύτηκαν μια σημαντική συμφωνία, που αφορούσε στο cloud, ύψους 1,2 δισ. δολαρίων το 2021 με πελάτη την ισραηλινή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ωστόσο, σύμφωνα με αποκάλυψη του Guardian, είχε μια ασυνήθιστη απαίτηση: να συμφωνήσουν τα μέρη στη χρήση ενός μυστικού κώδικα, που θα επέτρεπε στο Ισραήλ να γνωρίζει πότε αποκαλύπτονται ισραηλινά δεδομένα σε ξένα δικαστήρια, αρχές ή ερευνητές.

Το ισραηλινό αίτημα, σύμφωνα με το οποίο η Google και η Amazon θα έπρεπε να παρακάμπτουν αποτελεσματικά τις νομικές υποχρεώσεις τους σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο, προκάλεσαν οι ανησυχίες του Ισραήλ ότι τα δεδομένα που μεταφέρει στις πλατφόρμες cloud των κολοσσών της τεχνολογίας, θα μπορούσαν να καταλήξουν στα χέρια ξένων Αρχών.

Όπως και άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις cloud της Google και της Amazon συμμορφώνονται με αιτήματα της αστυνομίας, των εισαγγελέων και των υπηρεσιών ασφαλείας για την παράδοση δεδομένων πελατών, με σκοπό την υποστήριξη ερευνών. Αυτή η διαδικασία συχνά καλύπτεται από μία μυστικότητα ενώ δεν επιτρέπεται στις εταιρείες να ειδοποιήσουν τον επηρεαζόμενο πελάτη ότι οι πληροφορίες τους έχουν παραδοθεί. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή η οι Αρχές έχουν την εξουσία να το απαιτήσουν αυτό ανά περίσταση είτε επειδή ένα δικαστήριο έχει διατάξει τις εταιρείες να σιωπήσουν.

Για το Ισραήλ, η απώλεια του ελέγχου των δεδομένων του από αρχές στο εξωτερικό ήταν μια σημαντική ανησυχία. Έτσι, για να αντιμετωπίσουν την απειλή, οι αξιωματούχοι δημιούργησαν ένα μυστικό σύστημα προειδοποίησης: οι εταιρείες έπρεπε να στέλνουν σήματα κρυμμένα σε πληρωμές προς την ισραηλινή κυβέρνηση, ενημερώνοντάς την πότε έχει αποκαλύψει ισραηλινά δεδομένα σε ξένα δικαστήρια ή ερευνητές.

Για να κλείσουν την επικερδή σύμβαση, η Google και η Amazon συμφώνησαν στον λεγόμενο μηχανισμό winking (κάτι σαν το κλείσιμο του ματιού) σύμφωνα με διαρροή εγγράφων που επικαλείται ο Guardian, στο πλαίσιο κοινής έρευνας με την ισραηλινοπαλαιστινιακή έκδοση +972 Magazine και το εβραϊκό μέσο Local Call.

Με βάση τα έγγραφα και τις περιγραφές της σύμβασης από Ισραηλινούς αξιωματούχους, η έρευνα αποκαλύπτει πώς οι εταιρείες υπέκυψαν σε μια σειρά αυστηρών και ανορθόδοξων «ελέγχων» που περιέχονται στη συμφωνία του 2021, γνωστή ως Project Nimbus. Τόσο η Google όσο και οι επιχειρήσεις cloud της Amazon αρνήθηκαν ωστόσο ότι έχουν παρακάμψει οποιεσδήποτε νομικές υποχρεώσεις.

Οι αυστηροί έλεγχοι περιλαμβάνουν μέτρα που απαγορεύουν στις αμερικανικές εταιρείες να περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μια σειρά ισραηλινών κυβερνητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ασφαλείας και στρατιωτικών μονάδων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες cloud τους. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι εταιρείες δεν μπορούν να αναστείλουν ή να αποσύρουν την πρόσβαση του Ισραήλ στην τεχνολογία του, ακόμη και αν διαπιστωθεί ότι έχει παραβιάσει τους όρους παροχής υπηρεσιών τους.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη του Guardian, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εισήγαγαν τους ελέγχους για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από αναμενόμενες απειλές. Φοβόντουσαν ότι η Google ή η Amazon θα μπορούσαν να υποκύψουν στις πιέσεις των εργαζομένων ή των μετόχων και να αποσύρουν την πρόσβαση του Ισραήλ στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, εάν συνδεόταν με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Ανησυχούσαν επίσης ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν να είναι ευάλωτες σε νομικές κινήσεις στο εξωτερικό, ιδίως σε περιπτώσεις που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας στην στρατιωτική κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Γάζας.

Οι απαγορεύσεις σε Google και Amazon

Οι όροι της συμφωνίας Nimbus φαίνεται να απαγορεύουν στην Google και την Amazon το είδος της μονομερούς δράσης που έλαβε η Microsoft τον περασμένο μήνα, όταν απενεργοποίησε την πρόσβαση του ισραηλινού στρατού στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία ενός αδιάκριτου συστήματος επιτήρησης που παρακολουθεί τις τηλεφωνικές κλήσεις των Παλαιστινίων.

Η Microsoft, η οποία παρέχει μια σειρά υπηρεσιών cloud στον στρατιωτικό και δημόσιο τομέα του Ισραήλ, υπέβαλε προσφορά για τη σύμβαση Nimbus, αλλά ηττήθηκε από τους ανταγωνιστές της. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, η προσφορά της Microsoft δεν πέρασε αφού αρνήθηκε να αποδεχθεί ορισμένες από τις απαιτήσεις του Ισραήλ.

Όπως και με τη Microsoft, οι επιχειρήσεις cloud της Google και της Amazon έχουν υποστεί έλεγχο τα τελευταία χρόνια σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας τους - και ιδιαίτερα της σύμβασης Nimbus - στον διετή πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπου μια εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία, ο ισραηλινός στρατός βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε παρόχους cloud για την αποθήκευση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών. Ένα τέτοιο σύνολο δεδομένων ήταν η τεράστια συλλογή υποκλαπέντων παλαιστινιακών κλήσεων που μέχρι τον Αύγουστο ήταν αποθηκευμένες στην πλατφόρμα cloud της Microsoft. Σύμφωνα με πηγές, ο ισραηλινός στρατός σχεδίαζε να μεταφέρει τα στοιχεία στα κέντρα δεδομένων της Amazon Web Services (AWS).

Η Amazon δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Guardian σχετικά με το αν γνώριζε το σχέδιο του Ισραήλ να μεταφέρει τα δεδομένα μαζικής παρακολούθησης στην πλατφόρμα cloud. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι σέβεται «το απόρρητο των πελατών μας και δεν συζητάμε τη σχέση μας χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή έχουμε ορατότητα στο φόρτο εργασίας τους» που είναι αποθηκευμένο στο cloud.

Ερωτηθείσες για τον μηχανισμό winking, τόσο η Amazon όσο και η Google αρνήθηκαν ότι παρέκαμψαν νομικά δεσμευτικές εντολές. «Η ιδέα ότι θα αποφεύγαμε τις νομικές μας υποχρεώσεις προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως αμερικανική εταιρεία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, είναι κατηγορηματικά λανθασμένη», δήλωσε εκπρόσωπος της Google.

