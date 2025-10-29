Ένα εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί στην Τουρκία.

Μετά την ειδοποίηση, στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές, πυροσβεστικές και ιατρικές ομάδες.

{https://x.com/gebzeyenigun41/status/1983398523984064897}

Σύμφωνα με το CNN Turk, στη συνοικία Mevlana, ένα πενταώροφο κτίριο κατέρρευσε για άγνωστους ακόμη λόγους.

Μετά από το συμβάν, στην περιοχή έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική, AFAD και ομάδες διάσωσης. Οι ομάδες συνεχίζουν τις εργασίες τους στην περιοχή.

Σε δήλωση της Νομαρχίας του Κοτζαέλι, αναφέρθηκε ότι οι ομάδες που στάλθηκαν στο κτίριο που κατέρρευσε στο Gebze ξεκίνησαν έρευνες διάσωσης.