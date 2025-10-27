Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς από τον ισχυρό σεισμό στην Τουρκία.

Κτίρια κατέρρευσαν από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Τουρκία και υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί νεκροί.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 21:48 (ώρα Ελλάδας) με επίκεντρο το Σιντίργκι της επαρχίας Μπαλίκεσιρ, στη δυτική Τουρκία, το εστιακό βάθος ήταν 5,99 χιλιόμετρα. Σημειώνεται ότι στο Σιντίργκι είχε σημειωθεί σεισμός 6,1 Ρίχτερ και στις 10 Αυγούστου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων στη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη- που απέχει 250 χιλιόμετρα από το επίκεντρο- αλλά και στις γειτονικές επαρχίες της Μαγνησίας, της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων.

{https://x.com/anadoluajansi/status/1982904746101866992}

{https://x.com/KL_Videos/status/1982916030981865646}

{https://x.com/globalsouthinfo/status/1982915514235257325}

Πληροφορίες για τραυματίες που πήδηξαν από μπαλκόνια

Στο Μπαλίκεσιρ κατέρρευσαν δύο κτίρια και ένα διώροφο κατάστημα, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, μιλώντας στο CNN Turk. Σημείωσε πως επρόκειτο για άδεια κτίρια, που είχαν εκκενωθεί επειδή είχαν υποστεί ζημιές σε προηγούμενους σεισμούς.

Με βάση τις έως τώρα έρευνες, δεν υπάρχουν θύματα, συμπλήρωσε. Ωστόσο σημείωσε ότι υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες. «Πρόκειται για άτομα που πήδηξαν από μπαλκόνια», πρόσθεσε.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν κτίσματα που έχουν καταρρεύσει και άλλα που έχουν υποστεί ζημιές. Ο κυβερνήτης του Σιντίργκι, Ντογκουκάν Κογιουντζού, δήλωσε στο Anadolu ότι υπάρχουν καταστροφές σε διάφορα σημεία, αλλά δεν έχουν εντοπιστεί θύματα.

{https://x.com/GeopolitixM/status/1982916139064930625}

{https://x.com/anadoluajansi/status/1982917026084487650}

{https://x.com/anadoluajansi/status/1982915937063071896}

{https://x.com/anadoluajansi/status/1982915235330638028}

Διαρκείς μετασεισμοί, άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους

Μετά τη δόνηση των 6,1 Ρίχτερ σημειώνονται διαρκείς μετασεισμοί. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί δύο δονήσεις μεγέθους 4,2 Ρίχτερ, αλλά και σεισμοί 4, 3,9 και 3,7 Ρίχτερ.

Ο ισχυρός σεισμός έκανε πολλούς να βγουν στους δρόμους, όχι μόνο στο επίκεντρο της δόνησης και τις γύρω περιοχές, αλλά ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη.

{https://x.com/anadoluajansi/status/1982912646140833921}

{https://x.com/anadoluajansi/status/1982908567939150149}

{https://x.com/hayaletc06/status/1982900595125264441}

Εξαιτίας του ισχυρού σεισμού ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών της Τουρκίας. Η αρμόδια υπηρεσία (AFAD) κάλεσε τους πολίτες να μην μπουν σε κατεστραμμένα κτίρια, ούτε να τα πλησιάζουν.

{https://x.com/Hurriyet/status/1982921090591797620}

«Μην παραμένετε κοντά σε επικίνδυνα κτίρια. Διατηρήστε την επικοινωνία σας μέσω υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS) και λογισμικού ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω διαδικτύου. Ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις των επίσημων αρχών», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους πληγέντες από τον σεισμό. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες, ειδικά η AFAD διεξάγουν σχολαστικά έρευνες πεδίου. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Είθε ο Θεός να προστατεύσει τη χώρα και το έθνος μας από κάθε είδους καταστροφές», ανέφερε σε ανάρτηση ο Τούρκος πρόεδρος.