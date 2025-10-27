Οι πρώτες πληροφορίες για τον σεισμό στην Τουρκία.

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 21:48 και ήταν μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Τουρκίας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στο Μπαλίκεσιρ, στον Μαρμαρά και το εστιακό βάθος ήταν 6 χιλιόμετρα. Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ανέφερε πως επρόκειτο για δόνηση 6 Ρίχτερ.

Πολίτες βγήκαν στους δρόμους, μετά τον ισχυρό σεισμό. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και πολλές άλλες περιοχές της Τουρκίας, μεταδίδει το Anadolu.

Με ανάρτηση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους πολίτες που επηρεάστηκαν από τον σεισμό στο Μπαλίκεσιρ και έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες. «Οι αρμόδιες μονάδες, ιδιαίτερα η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, διεξάγουν σχολαστικές έρευνες στο πεδίο. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Το πρώτο σχόλιο του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος έκανε ανάρτηση για τη δόνηση στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι ακολουθούν μετασεισμοί.

«Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6.1 στη βορειοδυτική Τουρκία κοντά στο Balikesir. Ακολουθούν μετασεισμοί. Αναμένουμε νεότερα στοιχεία», έγραψε.

