Είναι η δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, που υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στη Μόσχα μετά από επιθέσεις από ουκρανικά drones.

Εκρήξεις ακούγονται στη ευρύτερη περιοχή της Μόσχας καθώς υπάρχουν αναφορές ότι ουκρανικά drones κατευθύνονται προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν υποστήριξε πως τα drοnes φέρεται να έχουν καταρριφθεί κοντά στην πόλη. Κάτοικοι του Μπροννίτσι και της περιοχής Ραμένσκι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις.

{https://twitter.com/nexta_tv/status/1982904977908801779}

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, που υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στη Μόσχα καθώς και το βράδυ της Κυριακής ουκρανικά drones επιτέθηκαν στην πρωτεύουσα και σε περιοχές που βρίσκονται στην ενδοχώρα. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως ρωσικά αεροσκάφη εκκενώνουν τα αεροδρόμια κοντά στην Κουμπίνκα και το Ζούκοφσκι.

{https://twitter.com/Yetili/status/1982906499958718941}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το βράδυ της Κυριακής, μέσα σε διάστημα έξι ωρών, η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε 34 εχθρικά drones, ανέφερε ο δήμαρχος της Μόσχας στο Telegram.

{https://twitter.com/Osinttechnical/status/1982560626586398729}

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος) έκλεισαν για περίπου 2,5 ώρες τα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι, όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας ενώ και το πρωί της Δευτέρας στην περιφέρεια Τούλα, καταρρίφθηκαν 24 drones, όπως ενημέρωσε ο περιφερειάρχης, Ντμίτρι Μιλιάεφ στο Telegram.

Από τις επιθέσεις δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές. Ωστόσο, οι ρωσικές αρχές ούτως ή αλλιώς δεν αποκαλύπτουν την πλήρη κλίμακα των ζημιών που προκαλούν ουκρανικές επιθέσεις στη χώρα, εκτός εάν αφορούν πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους.

{https://twitter.com/EuromaidanPress/status/1982618819484151860}

Συνολικά το βράδυ της Κυριακής, οι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 193 ουκρανικά drones, συμπεριλαμβανομένων 34 που είχαν στόχο τη Μόσχα, αλλά και 47 drones πάνω από την περιφέρεια του Μπριάνσκ. Εκεί ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

{https://twitter.com/ASTRA_PRESS/status/1981564083095888314}