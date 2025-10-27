Το νούμερο, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των 1,55 εκατομμυρίων εργαζομένων της Amazon, και σχεδόν το 10% των περίπου 350.000 εταιρικών υπαλλήλων της εταιρείας.

Η Amazon σχεδιάζει να περικόψει έως και 30.000 εταιρικές θέσεις εργασίας αρχής γενομένης από την Τρίτη σε μια απόπειρα να περιορίσει τα έξοδα και να αντισταθμίσει τις υπερπροσλήψεις κατά τη διάρκεια της αιχμής της ζήτησης της πανδημίας, σύμφωνα το Reuters.

Το νούμερο, σύμφωνα με τρία άτομα που επικαλείται το Reuters, αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού των 1,55 εκατομμυρίων εργαζομένων της Amazon, και σχεδόν το 10% των περίπου 350.000 εταιρικών υπαλλήλων της εταιρείας. Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη περικοπή θέσεων εργασίας στην Amazon από τα τέλη του 2022, οπότε η εταιρεία είχε προχωρήσει σε 27.000 περικοπές θέσεων εργασίας. Ωστόσο, εκπρόσωπος της Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Amazon έχει προχωρήσει σε περικοπές μικρότερου αριθμού θέσεων εργασίας τα τελευταία δύο χρόνια σε πολλά τμήματα. Οι περικοπές που ξεκινούν αυτήν την εβδομάδα ενδέχεται να επηρεάσουν διάφορα τμήματα, ανάμεσά τους το HR, ανέφεραν οι πηγές.

Οι διευθυντές των ομάδων που θα επηρεαστούν από τις περικοπές, κλήθηκαν να εκπαιδευτούν τη Δευτέρα για τον τρόπο επικοινωνίας με το προσωπικό τους, αφού αναμένεται να σταλούν ειδοποιήσεις μέσω email, τις επόμενες ώρες, ανέφεραν οι πηγές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία για τη μείωση αυτού που έχει περιγράψει ως υπερβολική γραφειοκρατία στην εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού των διευθυντών. Δημιούργησε μια ανώνυμη γραμμή παραπόνων για να εντοπίζονται τυχόν ανεπάρκειες, κάτι που οδήγησε σε 1.500 απαντήσεις και πάνω από 450 αλλαγές στις διαδικασίες.

Ο Τζάσι δήλωσε τον Ιούνιο ότι η αυξημένη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης πιθανότατα θα οδηγήσει σε περαιτέρω απολύσεις, ιδίως μέσω της αυτοματοποίησης εργασιών ρουτίνας.

Το πλήρες εύρος αυτού του γύρου περικοπών θέσεων εργασίας δεν είναι σαφές. Άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν στο Reuters, ότι ο αριθμός θα μπορούσε να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, καθώς αλλάζουν και οι οικονομικές προτεραιότητες της Amazon. Το Fortune είχε αναφέρει στο παρελθόν πως το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού θα μπορούσε να στοχοποιηθεί με περικοπές περίπου της τάξης του 15%.

Ωστόσο, οι μετοχές της Amazon σημείωσαν άνοδο 1,2% στα 226,80 δολάρια το απόγευμα της Δευτέρας ενώ την Πέμπτη η εταιρεία σχεδιάζει να ανακοινώσει τα κέρδη του τρίτου τριμήνου.

