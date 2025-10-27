Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας ζητά αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία και την εντολοδόχο της, τη Λευκορωσία, μεταξύ άλλων.

Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Λευκορωσίας μετά την απόφαση της Λιθουανίας να κλείσει τα σύνορά της μόνιμα, σε απάντηση για τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις από αερόστατα που μεταφέρουν λαθραία εμπορεύματα.

Η Λευκορωσία χαρακτήρισε την απόφαση της Λιθουανίας «πρόκληση», που αποσκοπεί στη δικαιολόγηση των αντι-Λευκορωσικών πολιτικών και στην επέκταση των κυρώσεων», ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Πρόσθεσε ότι το κλείσιμο των συνόρων είχε τις πρώτες πρακτικές επιπτώσεις, καθώς η κρατική επιχείρηση της Λευκορωσίας Minsktrans ακύρωσε αρκετές λεωφορειακές γραμμές προς τη Λετονία και τη Λιθουανία «λόγω του κλεισίματος των λιθουανικών συνοριακών σημείων διέλευσης».

Τα περιστατικά με τα αερόστατα «απαιτούν ενιαία και αποφασιστική αντίδραση», είπε η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε.

Σε ανάρτησή της στο X, έγραψε πως «Οι αυταρχικοί δοκιμάζουν για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έναντι των υβριδικών απειλών. Τις τελευταίες μέρες, δεκάδες αερόστατα ηλίου από τη Λευκορωσία έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο μας, παρασυρόμενα προς μεγάλα αεροδρόμια και διαταράσσοντας την πολιτική αεροπορία. Αυτό απαιτεί μια ενιαία και αποφασιστική αντίδραση:

– Αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία και την εντολοδόχο της, τη Λευκορωσία

– Ενεργοποίηση ομάδων υβριδικής αντίδρασης της ΕΕ και μέτρα της Frontex

– Συνεχής απομόνωση εχθρικών καθεστώτων και διασφάλιση ότι θα αντιμετωπίσουν την ευθύνη για τις πράξεις τους

– Ενίσχυση των δυνατοτήτων για την άμυνα των υποδομών.

Η αντίδρασή μας θα καθορίσει πόσο μακριά θα τολμήσουν να φτάσουν οι αυταρχικοί ηγέτες» κατέληξε η Λιθουανή πρωθυπουργός.

Με πληροφορίες του Guardian