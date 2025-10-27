Η Λιθουανία έχει υποστηρίξει ότι τα μπαλόνια ηλίου αποστέλλονται από λαθρέμπορους που μεταφέρουν παράνομα τσιγάρα, ωστόσο κατηγορεί το καθεστώς Λουκασένκο για υβριδικές επιθέσεις.

Η Λιθουανία σχεδιάζει να κλείσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία σε απάντηση στις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις από αερόστατα που μεταφέρουν λαθραία εμπορεύματα, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Ίνγκα Ρουγινιένε, διευκρινίζοντας ωστόσο πως θα ισχύσουν ορισμένες εξαιρέσεις,

«Μια συνεδρίαση της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Είμαστε ήδη έτοιμοι να εγκρίνουμε απόφαση για το κλείσιμο των συνόρων με τη Λευκορωσία επ'αόριστον, αν και με ορισμένες εξαιρέσεις», είπε η Ρουγινιένε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, μετά από συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας.

Η ανακοίνωσή της ήρθε μετά από το κλείσιμο των λιθουανικών αεροδρομίων τέσσερις φορές την προηγούμενη εβδομάδα λόγω αερόστατων που εκτοξεύτηκαν από τη Λευκορωσία για τη μεταφορά λαθραίων τσιγάρων, προκαλώντας αναστάτωση σε περισσότερες από 140 πτήσεις και επηρεάζοντας πάνω από 20.000 επιβάτες.

Σύμφωνα με την πρωθυπουργό, οι περιορισμοί δεν θα ισχύουν για διπλωμάτες ή διπλωματική αλληλογραφία, ενώ οι πολίτες της Λιθουανίας και της ΕΕ θα μπορούν να εισέρχονται από τη Λευκορωσία.

«Όλες οι υπολοιπές μετακινήσεις θα σταματήσουν. Αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα στη Λευκορωσία ότι καμία υβριδική επίθεση δεν θα γίνει ανεκτή», ανέφερε τονίζοντας πως «θα λάβουμε τα αυστηρότερα δυνατά μέτρα για να σταματήσουμε τέτοιες ενέργειες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ρουγινιένε πρόσθεσε ότι, ξεκινώντας από τη Δευτέρα, οι Λιθουανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα λάβουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για να καταρρίψουν τα αερόστατα. «Χθες πραγματοποιήσαμε επιχειρήσεις αναγνώρισης και δοκιμών», είπε.

Η κυβέρνηση αναμένεται επίσης αυτή την εβδομάδα να εξετάσει τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα, εισάγοντας «τις αυστηρότερες ποινές» για το λαθρεμπόριο. «Προηγουμένως μιλήσαμε για αύξηση των χρηματικών προστίμων, αλλά σήμερα μπήκε στη συζήτηση και η φυλάκιση», σημείωσε η πρωθυπουργός.

Πηγή: lrt.lt