Το τελευταίο διάστημα η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στην προστασία του εναέριου χώρου της, με τις Βρυξέλλες να δείχνουν ως υπαίτια τη Ρωσία.

Για όσους πιστεύουν πως τα drones είναι το μοναδικό πρόβλημα, σειρά έχουν τώρα... τα μπαλόνια με ήλιο.

Οι λιθουανικές αρχές έκλεισαν τον εναέριο χώρο πάνω από το Βίλνιους αφού «δεκάδες» μπαλόνια εντοπίστηκαν στον ουρανό αργά την Τρίτη, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Η πρωθυπουργός Inga Ruginienė δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη το πρωί ότι συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για να συζητηθεί το ζήτημα, δείχνοντας με το δάχτυλο τη Λευκορωσία.

«Σήμερα συγκαλώ επειγόντως συνάντηση της Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας - θα πραγματοποιηθεί στις 13:30. Το πρωί ζήτησα ήδη από όλους να έρθουν με συγκεκριμένες λύσεις. Πρέπει να συζητήσουμε άμεσα αυτήν την κατάσταση και πρέπει να βρούμε - όχι να συζητήσουμε, αλλά να βρούμε - τι πρέπει να κάνουμε», είπε.

«Θα ήθελα πολύ η Λευκορωσία να αναλάβει την ευθύνη για αυτά τα περιστατικά», πρόσθεσε η Ruginienė. «Ανεξαρτήτως των πολιτικών μας σχέσεων, σε τεχνικό επίπεδο πρέπει να συνεργαστούμε. Είναι μη φυσιολογικό τόσα πολλά μπαλόνια να διασχίζουν τα σύνορά μας και πρέπει να τα εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε την προσέγγισή τους σε στρατηγικούς μας χώρους».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα μπαλόνια, που εντοπίστηκαν για πρώτη φορά γύρω στις 22:30, προκάλεσαν το κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους, με 30 πτήσεις να ανακατευθύνονται ή να ακυρώνονται και περίπου 4.000 επιβάτες να μένουν καθηλωμένοι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο επαναλειτούργησε στις 6:30 το πρωί της Τετάρτης.

«Βλέπουμε ότι τα μπαλόνια δεν εκτοξεύτηκαν από ένα μόνο σημείο - ήταν συντονισμένη επιχείρηση», δήλωσε ο Vilmantas Vitkauskas, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων, προσθέτοντας ότι διεξάγεται έρευνα για να διευκρινιστεί «ποιος διέταξε αυτήν την επιχείρηση».

Ο Διοικητής της Συνοριοφυλακής, Στρατηγός Rustamas Liubajevas, δήλωσε ότι εντοπίστηκαν «δεκάδες» μπαλόνια και 12 αναχαιτίστηκαν. Νωρίτερα ανέφερε ότι ο «συνολικός αριθμός» θα μπορούσε να φτάνει τα 200.

Πρόσθεσε ότι τέσσερις ύποπτοι έχουν συλληφθεί. «Αυτός ο αριθμός θα αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», είπε.

Η Λιθουανία έχει γίνει ξανά στόχος... μπαλονιών λαθρεμπόρων. Είκοσι πέντε μπαλόνια εκτοξεύτηκαν από τη Λευκορωσία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, με κάποια να πετούν απευθείας πάνω από το αεροδρόμιο του Βίλνιους, αναγκάζοντας το κλείσιμό του.

«Η περιοχή του αεροδρομίου πρέπει να προστατεύεται πλήρως ώστε να μην διαταράσσονται περαιτέρω οι πτήσεις. Θα συζητήσουμε στο κοινοβούλιο σήμερα και πραγματικά περιμένω απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές», δήλωσε η Ruginienė την Τετάρτη.

Πηγή: Politico