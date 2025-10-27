Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου ακολουθούν τις συστάσεις ανεξάρτητης έρευνας την οποία χρηματοδότησε η βρετανική κυβέρνηση και η οποία ανέφερε συστημική κακοποίηση, περιλαμβανομένων σεξουαλικών επιθέσεων και απόταξης μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο βασιλιάς Κάρολος πρόκειται σήμερα να κάνει τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου για το ΛΟΑΤΚΙ+ στρατιωτικό προσωπικό κατά την πρώτη επίσημη εκδήλωση του για την υποστήριξη της κοινότητας.

Το χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση μνημείο με τίτλο «Ανοιχτή Επιστολή» είναι αφιερωμένο στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που υπηρετούν σήμερα στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και σε όσους υπηρέτησαν υπό την απαγόρευση, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 1967.

Πρόκειται για ένα γλυπτό από ορείχαλκο που μοιάζει με ένα τσαλακωμένο κομμάτι χαρτί και περιέχει λέξεις από προσωπικά μηνύματα που χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία για την ενοχοποίηση ανθρώπων.

Ο Κάρολος, ανώτατος διοικητής των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναμένεται να καταθέσει λουλούδια στο Εθνικό Μνημείο Arboretum στο Στάφορντσαϊρ.

Η Κλερ Φίλιπς, μια λεσβία ταξίαρχος που εντάχθηκε στον στρατό το 1995 όταν ακόμη απαγορευόταν να είναι κάποιος ανοιχτά ομοφυλόφιλος, δήλωσε ότι ο σχεδιασμός του μνημείου την αγγίζει ιδιαίτερα και είναι ένας «τόσο εκπληκτικός τρόπος συμβολισμού για ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν τόσο σφοδρά από την απαγόρευση».

«Το έργο αυτό χρησιμοποιεί τα λόγια των βετεράνων μας και του στρατιωτικού μας προσωπικού για να περιγράψουν πώς ήταν να υπόκεισαι σε αυτή την απαγόρευση...για να ξεκινήσει η διαδικασία της συμφιλίωσης. Με τιμά βαθύτατα που βρίσκομαι εδώ σήμερα», δήλωσε η ίδια στο Sky News.

Ο Άλαστερ Σμιθ, ένα ομοφυλόφιλος λοχίας ο οποίος εντάχθηκε στον στρατό το 1998, δήλωσε στο Sky News ότι, παρότι πήρε χρόνο να αλλάξουν οι νοοτροπίες στον στρατό, δεν αντιμετώπισε κάποια προκατάληψη εκεί, αλλά στον πολιτικό του βίο.

«Υπάρχουν άνθρωποι από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ που έχουν ζήλο, αποφασιστικότητα και κίνητρο για να υπηρετήσουν τη χώρα τους παρά τις όποιες αξεπέραστες αντιξοότητες που τυχόν να συναντήσουν αλλού», είπε ο Σμιθ.

Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου ακολουθούν τις συστάσεις ανεξάρτητης έρευνας την οποία χρηματοδότησε η βρετανική κυβέρνηση και η οποία ανέφερε συστημική κακοποίηση, περιλαμβανομένων σεξουαλικών επιθέσεων και απόταξης μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η κυβέρνηση έχει προσφέρει αποζημίωση έως και 80.000 ευρώ σε όσους επλήγησαν από αυτή την πρακτική.

