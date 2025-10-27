Το Πρόγραμμα Horizon, ως βασικός πυλώνας του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναβαθμίζει τον τρόπο εργασίας και συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας του Ομίλου.

Η HELLENiQ ENERGY τοποθετεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) στο επίκεντρο της στρατηγικής της, επιδιώκοντας όχι μόνο την τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά και τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής κουλτούρας με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον. Μέσω του Προγράμματος Horizon, η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση, στη βελτίωση της ασφάλειας και της αποδοτικότητας, αλλά και στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της HELLENiQ ENERGY έχει ξεκινήσει εδώ και πέντε χρόνια, με επενδύσεις που φτάνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ και περισσότερες από 120 ψηφιακές πρωτοβουλίες σε εξέλιξη. Πάνω από 500 εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, έχοντας λάβει πάνω από 2.500 ώρες εκπαίδευσης. Το οικονομικό όφελος από τις δράσεις αυτές αναμένεται να φθάσει τα 160 εκατομμύρια ευρώ έως το 2025, ενώ σε ετήσια βάση υπολογίζεται ότι θα ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ μετά το 2025.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί βασικό θεμέλιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας, με εφαρμογές που εκτείνονται από τα διυλιστήρια μέχρι τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τη λιανική. Μέσω εργαλείων Μηχανικής Μάθησης, προβλεπτικών μοντέλων και «έξυπνων» ψηφιακών βοηθών (Agentic AI), η HELLENiQ ENERGY αυτοματοποιεί κρίσιμες διαδικασίες, βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων και ενισχύει την ασφάλεια των εργαζομένων. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει το πρώτο εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση του Generative AI στην καθημερινή λειτουργία, εκπαιδεύοντας το ανθρώπινο δυναμικό και ενισχύοντας την παραγωγικότητα.

Κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τα Κέντρα Αριστείας Ψηφιακών Τεχνολογιών, που εστιάζουν σε τομείς όπως τα δεδομένα, η αυτοματοποίηση και η παραγωγικότητα, ενώ η εταιρεία επεκτείνει τις συνεργασίες της με διεθνείς τεχνολογικούς εταίρους και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Παράλληλα, διαμορφώνει μηχανισμούς διακυβέρνησης της ΤΝ, ευθυγραμμισμένους με τον ευρωπαϊκό AI Act, ώστε να διασφαλίσει την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της τεχνολογίας.

Το Πρόγραμμα Horizon, ως βασικός πυλώνας του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναβαθμίζει τον τρόπο εργασίας και συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας του Ομίλου. Από το «ψηφιακό διυλιστήριο» και τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως τη λιανική εμπορία και τις εταιρικές λειτουργίες, η HELLENiQ ENERGY υιοθετεί καινοτόμες λύσεις που δημιουργούν αξία για τους εργαζομένους, τους μετόχους και την κοινωνία.