Την ώρα που ο Νετανιάχου ξεκαθαρίζει πως το Ισραήλ θα πρέπει να «εγκρίνει» τις χώρες που θα μετέχουν στη διεθνή αποστολή στη Γάζα, ο βασιλιάς της Ιορδανίας ξεκαθαρίζει πως κανείς δεν επιθυμεί να στείλει στρατιωτική δύναμη που θα «επιβάλλει» την ειρήνη.

Καμία χώρα δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο σχήμα που προτείνει το σχέδιο Τραμπ, εφόσον κληθεί να «επιβάλλει» την ειρήνη στη Γάζα. Αυτο διαμηνύει - μιλώντας στο BBC - ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, εκ των βασικών παιχτών στις κρισιμες διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με το σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου, τα αραβικά κράτη και οι «διεθνείς εταίροι» δεσμεύονται να μετάσχουν σε μια δύναμη που «θα εκπαιδεύει και θα παρέχει υποστήριξη στις παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα, ενώ θα συμβουλεύονται την Ιορδανία και την Αίγυπτο που έχουν εκτεταμένη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα».

Στο ίδιο πλαίσιο, η Χαμάς θα πρέπει να αφοπλιστεί και να εγκαταλείψει τον πολιτικό έλεγχο της περιοχής.

«Ποιο θα είναι το καθήκον των δυνάμεων ασφαλείας μέσα στη Γάζα; Ελπίζουμε ότι θα είναι ειρηνευτικό, γιατί αν πρόκειται για "επιβολή της ειρήνης", κανείς δεν θα θελήσει να εμπλακεί», σχολίασε ο βασιλιάς Αμπντάλα.

Στη συνέντευξη στο BBC δήλωσε ότι η Ιορδανία και η Αίγυπτος είναι πρόθυμες να εκπαιδεύσουν τις παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας: «Έργο μιας ειρηνευτικής αποστολής είναι να κάθεσαι εκεί υποστηρίζοντας την τοπική αστυνομική δύναμη, τους Παλαιστινίους, κάτι που η Ιορδανία και η Αίγυπτος είναι διατεθειμένες να κάνουν, αν και θα χρειαστεί χρόνος. Αν κυκλοφορούμε γύρω από τη Γάζα, κάνοντας περιπολίες με όπλα, αυτή δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα ήθελε να εμπλακεί οποιαδήποτε χώρα».

Τα σχόλια του βασιλιά αντικατοπτρίζουν την ανησυχία των ΗΠΑ και άλλων χωρών για ενδεχόμενη εμπλοκή τους στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ ή μεταξύ της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ομάδων.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα στείλει δυνάμεις στη Γάζα επειδή η χώρα του είναι «πολύ κοντά πολιτικά» στην κρίση. Περισσότερο από το μισό του πληθυσμού της Ιορδανίας είναι παλαιστινιακής καταγωγής, ενώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η χώρα έχει φιλοξενήσει 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες – τον μεγαλύτερο αριθμό στην περιοχή.

Ερωτηθείς αν εμπιστεύεται την Χαμάς, πως μπορεί να τηρήσει την υπόσχεση να εγκαταλείψει οποιοδήποτε πολιτικό ρόλο στη Γάζα, απάντησε: «Δεν τους γνωρίζω, αλλά αυτοί που συνεργάζονται στενά μαζί τους – το Κατάρ και η Αίγυπτος – αισθάνονται πολύ, πολύ αισιόδοξοι ότι θα συμμορφωθούν».

«Αν δεν λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αν δεν βρούμε ένα μέλλον για Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους και μια σχέση μεταξύ του αραβικού και του μουσουλμανικού κόσμου με το Ισραήλ, είμαστε καταδικασμένοι».

Σημειώνεται πως οι κύριες προσπάθειες διαμεσολάβησης κατά τη διάρκεια του πολέμου έχουν διεξαχθεί από το Κατάρ και την Αίγυπτο σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιορδανοί έχουν συμμετάσχει σε διεθνείς προσπάθειες για την παροχή βοήθειας στη Γάζα και την εκκένωση αρρώστων και τραυματισμένων παιδιών, ενώ ο βασιλιάς έχει πετάξει πάνω από την περιοχή σε τρεις αποστολές ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Η θέα ήταν απλά σοκαριστική», είπε. «Η καταστροφή στη Γάζα ήταν απλά σοκ για μένα. Το έχω δει ο ίδιος, και το ότι εμείς, ως διεθνής κοινότητα, αφήνουμε να συμβεί αυτό είναι συγκλονιστικό».