Το κύριο εμπορικό ζήτημα που παραμένει ανοιχτό, του οποίου το διακύβευμα αφορά όλη την παγκόσμια οικονομία, είναι η Κίνα.

Στο Τόκιο της Ιαπωνίας βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιεί τη δεύτερη στάση της περιοδείας του στην Ασία και η κυβέρνηση της νέας υπερσυντηρητικήw πρωθυπουργού της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι, έχει κάνει τα πάντα για να τον... εντυπωσιάσει - το «μενού» περιλαμβάνει μέχρι και μπάλες του γκολφ από φύλλα χρυσού.

Σύμφωνα με το CNN, o Τραμπ είναι πιθανό να τονίσει τη δέσμευση της Ιαπωνίας να επενδύσει 550 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αναμένεται να συναντηθεί με τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, Ναρουχίτο - είχαν συναντηθεί ξανά το 2019 -, να επισκεφθεί αμερικανικά στρατεύματα και να συναντήσει Ιάπωνες επιχειρηματίες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «ανυπομονεί» να συναντήσει την Τακαΐτσι, λέγοντας ότι έχει ακούσει «καταπληκτικά πράγματα» για εκείνη. Εξάλλου, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τακαΐτσι «είναι μεγάλη φίλη και σύμμαχος» του εκλιπόντα πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, με τον οποίο ο Ρεπουμπλικάνος είχε στενές σχέσεις.

Η Ιαπωνία έχει γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό από τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόσο σε ιστορικούς συμμάχους των ΗΠΑ όπως και σε αντιπάλους τους.

Κατά την πρώτη τους τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο η Γιαπωνέζα πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «βασική προτεραιότητα της κυβέρνησή της» είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων, κυρίως στον τομέα της ασφάλειας.

Υπερβολές

Σύμφωνα με το δίκτυο NHK, το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει να υποδεχτεί τον Τραμπ με μια επίδειξη μεγάλων αμερικάνικων ημιφορτηγών (τα γνωστά pick-up trucks), μια προφανής αναφορά στο παράπονο που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι η Ιαπωνία επιτρέπει την εισαγωγή πολύ λίγων αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής.

Το NHK μετέδωσε ότι τα φορτηγά πρόκειται να παραταθούν στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθεί αύριο η σύνοδος κορυφής με τη Σανάε Τακαΐτσι.

Σύμφωνα με το NHK, η Τακαΐτσι εξετάζει το ενδεχόμενο να δωρίσει στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ που χρησιμοποιούσε κάποτε ο εκλιπών πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε - μαζί με μπάλες του γκολφ από φύλλα χρυσού.

Η Τακαΐτσι θεωρείται προστατευόμενη του Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022. Έχει τις ίδιες εθνικιστικές και μεταρρυθμιστικές απόψεις με εκείνον και αναμένεται να επωφεληθεί από την στενή φιλία που διατηρούσε ο Άμπε με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιαπωνία τρεις φορές στη διάρκεια της πρώτης του θητείας, έπαιζε συχνά γκολφ με τον Άμπε ενώ οι δύο άνδρες είχαν παρακολουθήσει μαζί και αγώνες σούμο.

Την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ θα αναχωρήσει για τη Νότια Κορέα, την τελευταία στάση της διπλωματικής περιοδείας του.

Σπάνιες γαίες και σόγια

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναχώρησε από τη Μαλαισία αφού, όπως έγραψε στο Truth Social, υπέγραψε εκεί «σημαντικές συμφωνίες για το εμπόριο και τις σπάνιες γαίες» με πολλές ασιατικές χώρες, όπως και μια «συμφωνία ειρήνευσης», που στην πραγματικότητα ήταν συμφωνία εκεχειρίας, μεταξύ της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης.

Ο Τραμπ έχει δεσμευθεί να μειώσει το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι του ασιατικού γίγαντα.

Η Ουάσινγκτον παραμένει αισιόδοξη αναφορικά με την πιθανότητα σύναψης συμφωνίας την Πέμπτη, πριν λήξει η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στις 10 Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ απείλησε πρόσφατα να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Σι και να αυξήσει ακόμη περισσότερο τους δασμούς, σε απάντηση στους περιορισμούς της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Το Πεκίνο έχει σχεδόν το μονοπώλιο αυτών των κρίσιμων μετάλλων για την τεχνολογία.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι οι δύο πρόεδροι θα καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό για τις σπάνιες γαίες και ένα άλλο ευαίσθητο ζήτημα, τις κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας.

Από την κινεζική πλευρά ο εκπρόσωπος Διεθνούς Εμπορίου Λι Τσενγκγκάνγκ διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον έχουν καταλήξει σε «προκαταρκτική συμφωνία».