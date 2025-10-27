Η πρακτική κατά την οποία εταιρείες και επιχειρήσεις κάνουν παραπλανητικούς ή ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές καλείται greenwashing.

Η Καλιφόρνια ενίσχυσε την περασμένη εβδομάδα τον αγώνα της για περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης, μηνύοντας τρεις κατασκευαστές πλαστικών σακουλών καθώς ισχυρίζονταν ψευδώς ότι τα προϊόντα τους ήταν ανακυκλώσιμα.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας, Ρομπ Μπόντα, δήλωσε ότι οι εταιρείες Novolex Holdings, Inteplast Group και Mettler Packaging παραβίασαν έναν νόμο της Πολιτείας που ψηφίστηκε το 2014, ο οποίος απαγόρευε τις πλαστικές σακούλες στα ταμεία των σούπερ μάρκετ που δεν ήταν ανακυκλώσιμες.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι καταναλωτές μπορούσαν να πληρώνουν 10 σεντ για παχύτερες πλαστικές σακούλες που έπρεπε να είναι επαναχρησιμοποιούμενες και ανακυκλώσιμες. Ωστόσο, οι κατασκευαστές έβαλαν στις σακούλες ετικέτα ως ανακυκλώσιμες ενώ δεν ήταν - οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης δεν μπορούν να τις επεξεργαστούν και καταλήγουν σε χωματερές, καύση ή στα υδάτινα συστήματα της Πολιτείας, δήλωσε ο Μπόντα.

«Στην Καλιφόρνια, το ξεκαθαρίζουμε», είπε σε συνέντευξη Τύπου. «Η αλήθεια μετράει. Η δημόσια εμπιστοσύνη μετράει. Η προστασία του περιβάλλοντος μετράει».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι νομοθέτες της Καλιφόρνια αργότερα αποφάσισαν ότι ο νόμος του 2014 δεν ήταν αρκετά αυστηρός, με τον Δημοκρατικό Γκάβιν Νιούσομ να υπογράφει πέρυσι νόμο που θα απαγορεύει όλες τις πλαστικές σακούλες στα σούπερ μάρκετ από την επόμενη χρονιά.

Τουλάχιστον δώδεκα πολιτείες έχουν εφαρμόσει κάποιο είδος απαγόρευσης πλαστικών σακουλών σε ολόκληρη την επικράτεια, σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση Environment America Research and Policy Center, ενώ εκατοντάδες πόλεις έχουν επίσης τις δικές τους απαγορεύσεις.

Ο Μπόντα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η πολιτεία κατέληξε σε διακανονισμούς με τέσσερις άλλες εταιρείες που, όπως υποστήριξε η Καλιφόρνια, παραβίασαν τον νόμο του 2014: Revolution Sustainable Solutions, Metro Poly, PreZero US Packaging και Advance Polybag. Οι επιχειρήσεις συμφώνησαν να καταβάλουν συνολικά σχεδόν 1,8 εκατομμύρια δολάρια στην πολιτεία και να σταματήσουν την πώληση πλαστικών σακουλών στην Καλιφόρνια μετά την εξάντληση των υπαρχόντων αποθεμάτων τους.

Η αγωγή και οι διακανονισμοί καθιστούν τις εταιρείες υπεύθυνες για την ψευδή επισήμανση των προϊόντων τους ως ανακυκλώσιμων, δήλωσε ο Νικ Λάπις, διευθυντής υποστήριξης της περιβαλλοντικής οργάνωσης Californians Against Waste: «Τίποτα που χρησιμοποιούμε για λίγα λεπτά δεν θα πρέπει να μολύνει το περιβάλλον μας για αιώνες, ειδικά κάτι τόσο ελαφρύ που σχεδόν έχει σχεδιαστεί για να καταλήγει ως σκουπίδι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

