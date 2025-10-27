Πριν περίπου δέκα ημέρες ο πρίγκηπας Άντριου φέρεται να εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει τους τίτλους του εν μέσω κατακραυγής για σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων.

Ο πρίγκιπας Άντριου ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο κοινοβουλευτικής συζήτησης, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμής αρνείται να διαθέσει χρόνο στη Βουλή των Κοινοτήτων - αφού οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες δήλωσαν ότι εξετάζουν τρόπους να βάλουν το θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Ο Άντριου φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με εκπροσώπους του βασιλιά σχετικά με τη μετακόμισή του από το Royal Lodge στο Γουίνδσορ, ενώ υπάρχουν επίσης εκκλήσεις να του αφαιρεθεί επισήμως ο τίτλος του Δούκα του Γιορκ - κάτι που θα απαιτούσε νομοθετική ρύθμιση.

Η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να καταθέσει πρόταση για συζήτηση σχετικά με τον Άντριου, υποστηρίζοντας ότι η βασιλική οικογένεια επιθυμεί το κοινοβούλιο να επικεντρωθεί σε «σημαντικά ζητήματα». Ωστόσο, πηγή των Φιλελεύθερων Δημοκρατών δήλωσε στον Guardian ότι το κόμμα «εξετάζει όλες τις επιλογές, ώστε το κοινοβούλιο να μπορέσει να εξετάσει σωστά το θέμα - από την κατοικία του πρίγκιπα Άντριου στο Royal Lodge έως την επίσημη αφαίρεση του δουκάτο του».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια και λογοδοσία – γι’ αυτό ζητήσαμε από το Crown Estate και τον πρίγκιπα Άντριου να καταθέσουν ενόρκως στο κοινοβούλιο».

Αν και αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση ελέγχει τον προγραμματισμό τέτοιων συζητήσεων, η πηγή ανέφερε ότι οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες ελπίζουν μια ενδεχόμενη πρωτοβουλία του κοινοβουλίου να γίνει «σε συνεργασία με το παλάτι» και σύμφωνα με τις επιθυμίες του βασιλιά.

Τα σχόλια δείχνουν ότι οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες θέλουν να παρουσιάσουν οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον του Άντριου ως ζήτημα δημόσιας λογοδοσίας και όχι προσωπικού σκανδάλου, αντανακλώντας τη διευρυνόμενη ανησυχία στο Γουέστμινστερ για την έλλειψη διαφάνειας γύρω από τα βασιλικά οικονομικά και τις κατοικίες που παραχωρούνται εξαιτίας των τίτλων.

Στελέχη του κόμματος έχουν ιδιωτικά υποστηρίξει ότι το επεισόδιο υπογραμμίζει την ανάγκη «σύγχρονων προτύπων δημόσιου ελέγχου» που να ισχύουν για όλα τα κτήματα που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαχειρίζεται το Crown Estate.

Η παρέμβασή τους αναμένεται να εντείνει την πίεση προς τους υπουργούς και τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ να ξεκαθαρίσουν το μέλλον του δούκα στο Royal Lodge.

Εκπρόσωποι άλλων κομμάτων έχουν επισημάνει ότι οποιαδήποτε συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων για το θέμα θα είχε συμβολική σημασία, καθώς θα αποτελούσε απόκλιση από δεκαετίες παράδοσης που θέλουν τους βουλευτές να αποφεύγουν άμεση κριτική προς τη βασιλική οικογένεια.

Η δυνατότητα των βουλευτών να συζητούν θέματα που αφορούν τη βασιλική οικογένεια περιορίζεται από τις διαδικασίες της Βουλής των Κοινοτήτων. Ο οδηγός κανόνων, γνωστός ως Erskine May, αναφέρει: «Εκτός αν η συζήτηση βασίζεται σε ουσιαστική πρόταση διατυπωμένη με τον δέοντα τρόπο, δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται κρίσεις κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με τη συμπεριφορά του μονάρχη, του διαδόχου του θρόνου ή άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας».

Ο 65χρονος Άντριου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τους τίτλους και τις τιμές του, μετά τη συνεχιζόμενη κατακραυγή για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων.

Οι όροι της παραμονής του στο Royal Lodge απασχόλησαν τα πρωτοσέλιδα όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε καταβάλει 1 εκατομμύριο λίρες στο Crown Estate για τη μίσθωση το 2003, καθώς και τα απαιτούμενα 7,5 εκατομμύρια λίρες για την ανακαίνιση του ακινήτου, αλλά έκτοτε δεν πληρώνει απολύτως τίποτα.

Η ανακοίνωση του Άντριου ήρθε λίγες ημέρες πριν από τη μεταθανάτια δημοσίευση των απομνημονευμάτων της γυναίκας που τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική επίθεση, της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών. Ο πρίγκιπας έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της ότι είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της σε τρεις περιπτώσεις, ενώ εκείνη εξαναγκαζόταν σε πορνεία από τον Έπσταϊν.