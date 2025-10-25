Ο Τραμπ διαπραγματεύεται ενώ ο ρωσικός πόλεμος στην Ουκρανία και ο εμπορικός «πόλεμος» με την Κίνα συνεχίζονται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα δοκιμάσει τις ικανότητές του στη σύναψη συμφωνιών σε ένα ταξίδι στην Ασία, μια περιοχή που έχει πληγεί από τις εμπορικές του πολιτικές, ενώ υπάρχουν αμφιβολίες για την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Τραμπ, ο οποίος αναχώρησε από την Ουάσινγκτον το βράδυ της Παρασκευής, πρόκειται να πραγματοποιήσει ένα πενθήμερο ταξίδι στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, το πρώτο του στην περιοχή και το μεγαλύτερο ταξίδι του στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης ελπίζει να συσσωρεύσει συμφωνίες για το εμπόριο, τα κρίσιμα ορυκτά και την κατάπαυση του πυρός πριν στραφεί στην πιο δύσκολη πρόκληση, μια πρόσωπο με πρόσωπο με τον Σι την Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία, απαντώντας στην ερώτηση τι θα μπορούσε να τον πείσει να οργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

«Ισχυρή» η ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει πως η ειρήνη στη Μέση Ανατολή «είναι ισχυρή», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στη Χαμάς να τηρήσει τη συμφωνία και να επιστρέψει τις σορούς, διαφορετικά οι χώρες που «εμπλέκονται σε αυτή την ειρήνη, θα αναλάβουν δράση».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Έχουμε μια πολύ ισχυρή ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή και πιστεύω ότι έχει καλές πιθανότητες να είναι ΔΙΑΡΚΗΣ.

Η Χαμάς θα πρέπει να αρχίσει να επιστρέφει γρήγορα τις σορούς των νεκρών ομήρων, συμπεριλαμβανομένων δύο Αμερικανών, διαφορετικά οι άλλες χώρες που εμπλέκονται σε αυτή τη ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ θα αναλάβουν δράση.

Μερικές από τις σορούς είναι δύσκολο να επιστραφούν, αλλά άλλες μπορούν να επιστραφούν τώρα και, για κάποιο λόγο, δεν επιστρέφουν.

Ίσως έχει να κάνει με τον αφοπλισμό τους, αλλά όταν είπα: «Και οι δύο πλευρές θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης», αυτό ισχύει μόνο εάν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους.

Ας δούμε τι θα κάνουν τις επόμενες 48 ώρες. Παρακολουθώ αυτό πολύ στενά».

Εμπορικές απειλές ΗΠΑ και Κίνας για ορυκτά και τεχνολογία

Η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο έχουν αυξήσει τους δασμούς στις εξαγωγές τους και έχουν απειλήσει να σταματήσουν το εμπόριο κρίσιμων ορυκτών και τεχνολογιών.

Το ταξίδι ανακοινώθηκε επίσημα από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη. Οι λεπτομέρειες παραμένουν σε εκκρεμότητα, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Καμία πλευρά δεν αναμένει μια σημαντική συμφωνία που θα αποκαθιστούσε τους όρους εμπορίου που υπήρχαν πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ για τη δεύτερη θητεία τον Ιανουάριο.

Αντ' αυτού, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών για την προετοιμασία της συνάντησης επικεντρώθηκαν στη διαχείριση των διαφωνιών και σε μέτριες βελτιώσεις.

Μια ενδιάμεση συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει περιορισμένη ελάφρυνση των δασμών, παράταση των τρεχόντων συντελεστών ή δέσμευση της Κίνας να αγοράσει σόγια και Boeing που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ (BA.N), ανοίγοντας νέους ορίζοντες σε αεροπλάνα.

Το Πεκίνο αθετούσε παρόμοιες υποσχέσεις σε μια συμφωνία του 2020 με τον Τραμπ.

Η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να επιτρέψει την εισροή περισσότερων τσιπ υπολογιστών υψηλής τεχνολογίας στο Πεκίνο, κάτι που με τη σειρά του θα μπορούσε να χαλαρώσει τους ελέγχους στους μαγνήτες σπάνιων γαιών που έχουν εξοργίσει τον Τραμπ.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε ότι η συνομιλία Τραμπ-Σι θα ήταν μια «παράπλευρη συνάντηση», υπονοώντας ότι δεν θα ήταν τίποτα επίσημο.

Ο Τραμπ δήλωσε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι οι δύο θα είχαν «μια αρκετά μεγάλη συνάντηση», επιτρέποντάς τους να «επεξεργαστούν μαζί πολλά από τα ερωτήματά μας και τις αμφιβολίες μας και τα τεράστια πλεονεκτήματά μας».

Συναντήσεις με παγκόσμιους ηγέτες

Η Μίρα Ραπ-Χούπερ, επισκέπτρια ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μπρούκινγκς και πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν, δήλωσε ότι η πολιτική του Τραμπ στην Ασία έχει καθοριστεί από την έντονη πίεση στις εμπορικές πολιτικές και τις αμυντικές δαπάνες των χωρών.

«Το ερώτημα υψηλού επιπέδου σε αυτό το ταξίδι είναι στην πραγματικότητα, με ποιον υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τι υποστηρίζουν», είπε.

Ο Τραμπ αναμένεται στη σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία ξεκινά την Κυριακή στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

Καθ' οδόν προς τη Μαλαισία, το αεροσκάφος του Τραμπ έκανε μια στάση ανεφοδιασμού στο Κατάρ, όπου συνομίλησε με τον Εμίρη και τον πρωθυπουργό, στο Air Force One.

Η συνάντηση έγινε μετά από πρόσκληση του Εμίρη, ο οποίος δήλωσε: «Μόλις έμαθα ότι θα ανεφοδιαστεί, είπα, “Δεν θα τον αφήσω να απογειωθεί χωρίς να περάσω να τον χαιρετήσω”».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ αντέτεινε, αποδίδοντας ιδιαίτερη εκτίμηση στον Εμίρη: «Είναι ένας από τους σπουδαιότερους ηγέτες του κόσμου. Θέλω να πω ότι εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, και έχετε αυτήν τη στιγμή μία ασφαλή Μέση Ανατολή και εύχομαι να παραμείνει έτσι για πολύ καιρό».

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε «φίλο του κόσμου», καθώς και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

{https://x.com/RapidResponse47/status/1982144085835002039}

Το Κατάρ έχει διατελέσει μεσολαβητής στη σύγκρουση στη Γάζα.

Στην Κουάλα Λουμπούρ, θα μπορούσε να επιβλέψει την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης. Η συμφωνία θα επισημοποιούσε μια συμφωνία που θα τερματίσει τις χειρότερες μάχες των τελευταίων ετών μεταξύ των δύο χωρών τον Ιούλιο.

Μετά από αυτή τη στάση, ο Τραμπ θα μεταβεί στην Ιαπωνία για να συναντήσει την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι.

Η Τακαΐτσι αναμένεται να επιβεβαιώσει τα σχέδια του προκατόχου του για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και για πραγματοποίηση επενδύσεων 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επικεφαλής τον Τραμπ.

Στη συνέχεια, στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντήσει τον Σι πριν από μια διεθνή εμπορική σύνοδο κορυφής.

Ο Τραμπ πρόκειται να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον πριν από την έναρξη του φόρουμ των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να αυξήσει τους δασμούς στις κινεζικές εισαγωγές σε συνολικά περίπου 155% από την 1η Νοεμβρίου, εάν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Αυτό σχεδόν σίγουρα θα προκαλούσε την αντίδραση του Πεκίνου και θα τερμάτιζε μια εκεχειρία που σταμάτησε τις αυξήσεις των τιμών.

Πέρα από το εμπόριο, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν την Ταϊβάν, μια μακροχρόνια ενόχληση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, και τη Ρωσία, έναν σύμμαχο της Κίνας που υπόκειται σε εκτεταμένες κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από την αμερικανική πλευρά να συζητήσουμε άλλα ζητήματα», εκτός από το εμπόριο της Κίνας, τους ελέγχους εξαγωγών και τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος είπε ότι ο Τραμπ θα ήταν έτοιμος να επαναλάβει προηγούμενες απαντήσεις εάν ο Σι έθετε άλλα θέματα.

Πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για το ταξίδι, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει ότι το ζήτημα της Ταϊβάν θα τεθεί κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Σι.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι πιθανότατα θα θέσει το ζήτημα της απελευθέρωσης του Τζίμι Λάι, του ιδρυτή της πλέον ανενεργής φιλοδημοκρατικής εφημερίδας Apple Daily.

Ο Λάι εκτίει ποινή φυλάκισης στο Χονγκ Κονγκ βάσει των νόμων περί εθνικής ασφάλειας που έχει επιβάλει το Πεκίνο. «Είναι στη λίστα μου. Θα ρωτήσω... Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Θα ξαναρχίσουν οι εμπορικές συζητήσεις με τον Καναδά;

Δεν ήταν σαφές εάν ο Τραμπ θα προσπαθούσε να επαναλάβει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος ταξιδεύει επίσης στην Ασία, μετά την απότομη διακοπή των συνομιλιών από τον Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν σχεδίαζε να συναντηθεί με τον Κάρνεϊ και είπε ότι ήταν «ικανοποιημένος με τη συμφωνία που έχουμε» ενώ παράλληλα προσπαθούσε να κλείσει εμπορικές συμφωνίες με τη Μαλαισία και την Ινδία, στηρίζοντας ταυτόχρονα μια συμφωνία που έχει συναφθεί με τη Νότια Κορέα.

Οι σχέσεις ΗΠΑ και Νότιας Κορέας έχουν τεταθεί λόγω των ανησυχιών της Σεούλ για τις επενδύσεις ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει επιδιώξει ο Τραμπ σε αμερικανικές εταιρείες και τις απελάσεις ξένων εργαζομένων της χώρας.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, θέλει ο Τραμπ να επιδιώξει την ειρήνη με τον Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν, αλλά δεν επιβεβαίωσαν ποτέ, ένα ταξίδι στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που χωρίζει τις δύο Κορέες, σύμφωνα με ένα άλλο άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν υπήρχε στο πρόγραμμα του ταξιδιού συνάντηση Κιμ-Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επικοινωνία με την απομονωμένη κοινωνία της Βόρειας Κορέας είναι δύσκολη και δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αν θέλετε να το διαδώσετε, είμαι ανοιχτός σε αυτό. Ξέρετε, δεν έχουν τηλεφωνική υπηρεσία».