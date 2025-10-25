Στην πρώτη της συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Κάμαλα Χάρις εξέφρασε την σιγουριά της ότι θα υπάρξει μια μέρα γυναίκα στον Λευκό Οίκο.

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσε να υποβάλει άλλη μια υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι «πιθανώς» θα γίνει πρόεδρος κάποια μέρα.

Σε συνέντευξή της στο BBC, η Χάρις έδωσε την πιο ξεκάθαρη ένδειξη μέχρι στιγμής ότι μπορεί να ξεκινήσει μια άλλη προεδρική εκστρατεία το 2028, μετά την ήττα της το 2024 από τον νυν πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τη Λόρα Κούνσμπεργκ του BBC, η οποία θα μεταδοθεί την Κυριακή.

«Δεν έχω τελειώσει», είπε η πρώην αντιπρόεδρος. «Έχω ζήσει ολόκληρη την καριέρα μου ως μια ζωή προσφοράς και είναι στο μυαλό μου», πρόσθεσε.

Σκεπτόμενη την πιθανότητα να θέσει ξανά υποψηφιότητα, η Χάρις δήλωσε στο BBC ότι οι ανιψιές της «σίγουρα στη ζωή τους» θα δουν μια γυναίκα πρόεδρο.

«Πιθανώς», είπε η Χάρις, όταν ρωτήθηκε αν αυτή η γυναίκα θα μπορούσε να είναι αυτή, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να ζυγίζει το πολιτικό της μέλλον.

Η Χάρις, ωστόσο, τόνισε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση, αλλά συνεχίζει να βλέπει τον εαυτό της ως ενεργό παράγοντα στην πολιτική των ΗΠΑ.

Τι είπε για δημοσκοπήσεις και Τραμπ

Αναφερόμενη σε δημοσκοπήσεις που την τοποθετούν πίσω από άλλες για το Δημοκρατικό ψηφοδέλτιο, η Χάρις είπε ότι δίνει ελάχιστη προσοχή σε τέτοιους αριθμούς, λέγοντας:

«Αν άκουγα δημοσκοπήσεις, δεν θα είχα θέσει υποψηφιότητα για το πρώτο μου αξίωμα ή το δεύτερο αξίωμα - και σίγουρα δεν θα καθόμουν εδώ».

Η Χάρις υποστήριξε περαιτέρω ότι οι προβλέψεις της για τις αυταρχικές τάσεις του Τραμπ έχουν αποδειχθεί σωστές: «Είπε ότι θα οπλίσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης - και έκανε ακριβώς αυτό».

Η πρώην αντιπρόεδρος συνέχισε αναφέροντας τη σύντομη αποβολή του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Τζίμι Κίμελ από το ABC μετά από σχόλια για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ. Ο πρόεδρος γιόρτασε την αποβολή εκείνη την εποχή.

«Κοιτάξτε τι έχει συμβεί όσον αφορά το πώς έχει οπλίσει, για παράδειγμα, τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που κυνηγούν πολιτικούς σατιρικούς. Το δέρμα του είναι τόσο λεπτό που δεν άντεξε την κριτική από ένα αστείο και προσπάθησε να κλείσει έναν ολόκληρο οργανισμό μέσων ενημέρωσης στη διαδικασία».

Η Χάρις επέκρινε επίσης Αμερικανούς επιχειρηματικούς ηγέτες και θεσμούς που πιστεύει ότι βιάστηκαν πολύ να υποκύψουν στην εξουσία του Τραμπ.

«Υπάρχουν πολλοί που έχουν συνθηκολογήσει από την πρώτη μέρα, οι οποίοι λυγίζουν το γόνατο στα πόδια ενός τυράννου, πιστεύω για πολλούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του ότι θέλουν να βρίσκονται δίπλα στην εξουσία, επειδή θέλουν ίσως να εγκριθεί μια συγχώνευση ή να αποφύγουν μια έρευνα», δήλωσε στο BBC.